Вэнс: войск США на Украине не будет

Однако Вашингтон намерен играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Киева, указал американский вице-президент

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут направлять свои войска на Украину, Вашингтон намерен играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Киева. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент [США Дональд Трамп] высказался крайне ясно, что войск [США] на Украине не будет, однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.