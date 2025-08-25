Войти
Военное обозрение

Для укрепления боеспособности ВСУ: Норвегия и Германия профинансируют поставки Украине систем Patriot

447
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Норвегии направят около семи миллиардов крон (695 миллионов долларов) на поставки ВСУ ЗРК Patriot. Как сообщает норвежское Минобороны, системы будут переданы Киеву совместно с Германией. Помимо двух систем ПВО, Украине будут также поставлено некоторое количество ракет к ним.

Кроме того, Осло примет участие в закупке немецких радаров Hensoldt и произведенных норвежской компанией Kongsberg систем ПВО Kongsberg, что, как предполагается, позволит усилить украинскую противовоздушную оборону. Финансирование этого проекта также будет осуществляться совместно с Германией. Kongsberg уже готовит свои предприятия к круглосуточной работе мобилизационного типа для расширения выпуска систем ПВО и ракет.

Таким образом, очевидно, что объемы западной военной поддержки Украины не уменьшаются. Так называемый «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) беспрерывно растет и прилежно исполняется военными спонсорами киевского режима. Только за первый месяц существования схемы поставок «США–НАТО–Европа–Украина» ВСУ были поставлены вооружения на сумму 1,5 миллиарда долларов.

В то же время предприятия европейского ВПК существенно наращивают свои мощности для увеличения объемов выпускаемых вооружений и боеприпасов. В частности, концерн MBDA в рамках контракта НАТО на 5,6 миллиарда долларов наращивает производство Enforcer и Patriot GEM-T.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Kongsberg
Leonardo
MBDA
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России