Для укрепления боеспособности ВСУ: Норвегия и Германия профинансируют поставки Украине систем Patriot

Источник изображения: topwar.ru

Власти Норвегии направят около семи миллиардов крон (695 миллионов долларов) на поставки ВСУ ЗРК Patriot. Как сообщает норвежское Минобороны, системы будут переданы Киеву совместно с Германией. Помимо двух систем ПВО, Украине будут также поставлено некоторое количество ракет к ним.

Кроме того, Осло примет участие в закупке немецких радаров Hensoldt и произведенных норвежской компанией Kongsberg систем ПВО Kongsberg, что, как предполагается, позволит усилить украинскую противовоздушную оборону. Финансирование этого проекта также будет осуществляться совместно с Германией. Kongsberg уже готовит свои предприятия к круглосуточной работе мобилизационного типа для расширения выпуска систем ПВО и ракет.

Таким образом, очевидно, что объемы западной военной поддержки Украины не уменьшаются. Так называемый «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) беспрерывно растет и прилежно исполняется военными спонсорами киевского режима. Только за первый месяц существования схемы поставок «США–НАТО–Европа–Украина» ВСУ были поставлены вооружения на сумму 1,5 миллиарда долларов.

В то же время предприятия европейского ВПК существенно наращивают свои мощности для увеличения объемов выпускаемых вооружений и боеприпасов. В частности, концерн MBDA в рамках контракта НАТО на 5,6 миллиарда долларов наращивает производство Enforcer и Patriot GEM-T.