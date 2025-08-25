Войти
ТАСС

Баканов: РФ обсуждает с другими странами космическое взаимодействие после МКС

441
0
0
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

При этом глава Роскосмоса отметил, что конкретные планы пока не анонсируются

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Роскосмос ведет диалог с некоторыми странами, включая Соединенные Штаты, о сотрудничестве в космосе после сведения МКС с орбиты. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Мы сейчас определяем новый облик Российской орбитальной станции и в принципе ведем диалог с Соединенными Штатами и еще с рядом стран по взаимодействию на орбите дальше, после истории МКС", - сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом Баканов отметил, что конкретные планы пока не анонсируются. "Вначале договоримся, сделаем и тогда уже об этом сообщим", - заверил он.

Как заявил ранее глава госкорпорации, Роскосмос и НАСА солидарны в том, что МКС нужно эксплуатировать как минимум до 2028 года, но она, скорее всего, останется востребованной и до 2030 года. В апреле глава госкорпорации рассказал, что ведомства двух стран договорились о синхронизации сроков работы станции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
