Ростех: эшелонированный подход позволяет давать отпор беспилотникам ВСУ

Антидроновая система «Серп-ВС13Д»
Антидроновая система «Серп-ВС13Д».
Источник изображения: Нина Падалко / РИА Новости.

В госкорпорации обратили внимание на высказывание эксперта лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джастина Бронка, что Россия обладает самыми передовыми системами борьбы с беспилотниками

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Эшелонированный подход и применение различных средств защиты позволяют России эффективно бороться с украинскими беспилотниками. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации Ростех.

"В арсенале есть системы для радиоэлектронного подавления, которые способны защищать территории и объекты. Имеются средства физического уничтожения дронов - мини-ракеты "Панциря" эффективно работают по тяжелым дронам, спецпатроны хороши против небольших беспилотников и не требуют снайперской точности от стрелка. Такой эшелонированный подход позволяет предложить решения для широкого круга заказчиков - армии, промышленности, ТЭК и др. Еще три года назад, на момент начала СВО, беспилотники казались труднопреодолимой угрозой. Сегодня вполне реально давать им успешный отпор", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации обратили внимание на высказывание эксперта лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Джастина Бронка, что Россия обладает самыми передовыми системами борьбы с беспилотниками. "Предприятия Ростеха ведут активную работу в сфере создания средств противостояния БПЛА по различным направлениям", - подчеркнули в Ростехе.

Кроме упомянутых мини-ракет "Панциря", в Ростехе отметили эффективность работающего на 13 частотах антидронового комплекса "Серп-ВС13Д", мобильной системы "Прес" и локатор 3D ПКЛ холдинга "Росэл".

"В Ростехе также разработали новую линейку патронов, предназначенных для поражения малоразмерных БПЛА. В нее входят изделия IGLA 30, 50, 100 и Tracer 75", - добавили там. 

