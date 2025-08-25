Французское подразделение создано на основании изучения боевого опыта украинского и других современных конфликтов

Франция создала первое в своей армии разведывательно-ударное подразделение беспилотников, которое придет на смену эскадрону колесных танков. Об этом стало известно на международных учениях НАТО Hedgehog 25, где французская морская пехота впервые продемонстрировала новую роту. Пока показали только два взвода, но уже понятно, что французская армия, проанализировав тактику последних конфликтов, создала свою концепцию подразделения с БПЛА, которое состоит из пяти взводов: управления, разведки, барражирующих боеприпасов и двух взводов «прямых действий».

Новая структура и тактика

На международных учениях Hedgehog 25 французские военные продемонстрировали первую штатную разведывательно-ударную роту БПЛА. Информация об этом появилась в ряде зарубежных СМИ. Подразделение, сформированное на базе 1-го полка морской пехоты (1RIMA), действовало в составе тактической группы и, по предварительным данным, нанесло до 20% потерь условному противнику. И это без учёта данных, собранных в ходе разведки. Пока показали только два взвода, но в профильных изданиях уже появилась информация о примерном составе подразделения и его возможном развитии.

Можно предположить, что к обучению французских операторов FPV-дронов привлекались украинские боевики, которые имеют большой опыт управления БПЛА в боевых условиях. Ранее «Известия» писали, что опыт, который получают ВСУ, постепенно распространяется по миру как по инициативе самого киевского режима, так и бесконтрольно.

Эскадрон 1RIMA, несмотря на формальный статус полка морской пехоты, по сути, всегда был бронекавалерийским. Его силы на легких колесных танках АМХ10 предназначались для поддержки пехоты или входили в состав тактических групп. Важно отметить, что французская армия имеет особую структуру, ориентированную на экспедиционные операции, поэтому ее организационные единицы не всегда соответствуют тактическим.

Новый тип подразделения состоит из пяти взводов: управления, разведки, барражирующих боеприпасов и двух взводов «прямых действий». Эта новая структура знаменует собой переход к более гибкой и современной тактике ведения боя, где дроны играют ключевую роль как в разведке, так и в нанесении ударов.

Взвод управления новой роты решает задачи командования и материально-технического обеспечения. Для логистики и работы штаба он использует джипы и грузовики. Кроме того, в его распоряжении находится расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата, который командир роты может применять для получения актуальных данных о ситуации на передовой.

Разведывательный взвод состоит из трех отделений, каждое из которых имеет на вооружении по одному дрону самолетного типа. Сейчас подразделение использует модель eBee Vision — переносной аппарат, который после сборки способен преодолевать до 20 км и вести наблюдение с помощью тепловизионной камеры.

В теории три беспилотника должны обеспечивать постоянный мониторинг в зоне ответственности, но на практике это не всегда возможно. Поломки, потери и время, необходимое для смены аппаратов, делают круглосуточное наблюдение маловероятным. По этой причине планируется увеличить количество дронов до шести. Такая конфигурация соответствует числу машин и численности личного состава в отделениях.

Меньше всего сведений о взводе, оснащенном барражирующими боеприпасами. По структуре он напоминает разведывательный: три отделения, в каждом из которых по два джипа и от шести до восьми человек. Однако, поскольку это подразделение не было показано на учениях, его арсенал пока неизвестен.

Среди имеющихся на вооружении Франции дронов на эту роль подходят MV-25 Oskar. Они способны действовать на дальности до 30 км, находиться в воздухе до 45 минут и нести боевую часть весом 550 граммов. Впрочем, не исключено, что этот взвод был создан с прицелом на развитие американской программы барражирующих боеприпасов LASSO или их европейских аналогов. Также в будущем подразделение может получить на вооружение установки залпового пуска для роев дронов, разработка которых сейчас ведется.

Главная ударная сила

В условиях современной войны, когда приоритетной задачей становится быстрое и точное поражение целей, всё большую роль играют малогабаритные дроны. Французская армия, проанализировав тактику последних конфликтов, основную огневую мощь возложила на так называемые взводы прямого контакта. Эта ударная сила оснащена пикапами с двумя вертикальными пусковыми контейнерами, в каждом из которых помещается до десяти квадрокоптеров. Вероятно, количество таких контейнеров будет увеличено до пяти, а сами пикапы могут быть заменены на бронетехнику, так как вертикальные пусковые установки идеально подходят для таких машин. Каждое отделение состоит из двух расчетов на двух машинах. Помимо квадрокоптеров взводы также используют FPV-дроны-камикадзе, хотя их конкретные модели и количество пока неизвестны.

Основной дрон — квадрокоптер Parrot Anafi, способный как вести разведку, так и сбрасывать боеприпасы. Для быстрого развертывания дронов используется тактика квази-роя: один оператор управляет сразу десятью беспилотниками. Степень их автоматизации повышена за счет автоматического захвата цели и прицеливания для сброса бомбы. Однако полноценных внутренних связей или передачи задач между дронами в таком квази-рое нет.

Очевидно, что Франция внимательно изучила как опыт боев на Украине, так и тактику использования малых БПЛА при атаке на Израиль. При этом французский подход отличается от того, с чем экспериментируют в США. Американцы делают ставку на комплексные подразделения, объединяющие наземные беспилотные платформы, различные типы БПЛА и даже роботов-собак.

Среди сильных сторон французской роты — универсальность. Оборудование мобильно, его можно перевозить на любом транспорте, использовать в пеших операциях, а пусковые контейнеры быстро снимаются и маскируются на местности. Большое количество небольших дронов обеспечивает гибкость применения: их можно использовать и для разведки, и для огневого поражения в радиусе до 10 км.

Уязвимости и перспективы

В современных военных конфликтах, включая украинский, главным вызовом для подразделений, использующих беспилотники, стала радиоэлектронная борьба (РЭБ).

Хотя для передачи разведданных и связи между взводами французы, судя по всему, используют спутниковый интернет (об этом говорят видео с учений), наиболее уязвимым звеном остается связь между оператором и дроном. Одним из решений этой проблемы является применение FPV-дронов и смена частот, и отдельные случаи их использования уже попадали на видео. Однако их место в общей концепции остается неясным. Еще один возможный способ противодействия РЭБ — использование дронов с управлением по оптоволокну — на учениях пока не был показан вовсе.

Главный вопрос эффективности французской роты заключается не столько в общей концепции, сколько в характеристиках массового квадрокоптера, который составляет основу подразделения. Из открытых источников невозможно определить, есть ли у него военные версии программного обеспечения и насколько они эффективны. Неясно также, сталкивались ли французы с противодействием РЭБ на учениях и насколько сильным оно было.

Переход на FPV-дроны, в свою очередь, может разрушить концепцию массового запуска и квази-роя, поскольку каждый дрон будет нуждаться в отдельном операторе. А их в отделении сейчас не более четырех, хотя в будущем возможно увеличение до шести. Вероятно, такой сценарий уже учитывается французами, и они закладывают в свои планы расширение штата.

