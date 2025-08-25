WSJ: США не разрешают Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS

Такое ограничение действует с конца весны 2025 года, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Пентагон на протяжении нескольких месяцев не позволяет Украине использовать американские тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские власти не дают Киеву разрешение на нанесение ударов при помощи ATACMS с конца весны. "Президент [США Дональд] Трамп четко заявил, что война на Украине должна завершиться. <...> Министр [обороны Пит] Хегсет работает [над этим] вместе с президентом Трампом", - заявила газете пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби ввел "обзорный механизм" в отношении запросов Киева на использование дальнобойного оружия против РФ, объясняет газета. Причем речь идет не только об американских ракетах, но и об оружии, поставленном на Украину странами Европы, которое использует для наведения американские разведданные и содержит в своей конструкции компоненты из США. В частности, ограничения касаются британских ракет Storm Shadow.

Последняя партия ATACMS была поставлена на Украину весной 2025 года. Разрешение на передачу этих ракет было выдано при администрации бывшего президента США Джо Байдена, пишет WSJ.

Колби также усилил контроль за поставками Киеву боеприпасов, добавляет газета. По ее информации, в июне заместитель главы Пентагона ввел новую систему оценки состояния арсеналов США. По этой системе, запасы вооружений делятся на три категории - зеленую, желтую и красную. Министр обороны может приостановить поставку Украине вооружений, которые находятся в последних двух категориях.

Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение на цели.