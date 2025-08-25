Войти
ТАСС

WSJ: США не разрешают Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS

422
0
0
© AP Photo/ John Hamilton
© AP Photo/ John Hamilton.
Источник изображения: © AP Photo/ John Hamilton

Такое ограничение действует с конца весны 2025 года, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Пентагон на протяжении нескольких месяцев не позволяет Украине использовать американские тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские власти не дают Киеву разрешение на нанесение ударов при помощи ATACMS с конца весны. "Президент [США Дональд] Трамп четко заявил, что война на Украине должна завершиться. <...> Министр [обороны Пит] Хегсет работает [над этим] вместе с президентом Трампом", - заявила газете пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби ввел "обзорный механизм" в отношении запросов Киева на использование дальнобойного оружия против РФ, объясняет газета. Причем речь идет не только об американских ракетах, но и об оружии, поставленном на Украину странами Европы, которое использует для наведения американские разведданные и содержит в своей конструкции компоненты из США. В частности, ограничения касаются британских ракет Storm Shadow.

Последняя партия ATACMS была поставлена на Украину весной 2025 года. Разрешение на передачу этих ракет было выдано при администрации бывшего президента США Джо Байдена, пишет WSJ.

Колби также усилил контроль за поставками Киеву боеприпасов, добавляет газета. По ее информации, в июне заместитель главы Пентагона ввел новую систему оценки состояния арсеналов США. По этой системе, запасы вооружений делятся на три категории - зеленую, желтую и красную. Министр обороны может приостановить поставку Украине вооружений, которые находятся в последних двух категориях.

Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение на цели. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России