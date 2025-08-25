Войти
В США объяснили, на каких условиях Украина может получить гарантии

Церемония прощания с ветераном Корпуса морской пехоты США на площади независимости в Киеве
Церемония прощания с ветераном Корпуса морской пехоты США на площади независимости в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Барнс: для получения гарантий Украине нужен нейтралитет и отсутствие войск НАТО

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х объяснил на исторических примерах, на каких условиях Украина может рассчитывать на получение международных гарантий безопасности.

"Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение", — написал он, комментируя ситуацию вокруг возможного предоставления гарантий Украине.

При этом Барнс напомнил, что необходимость наличия всех трех указанных им "ключей к успеху" для получения гарантий безопасности доказывает история. В качестве примеров он привел предоставление гарантий Бельгии в 1839 году, Австрии в 1955-м и Лаосу в 1962-м. Во всех трех случаях страны согласились на перечисленные условия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что "все разработки" по созданию гарантий безопасности для послевоенной Украины будут "готовы в ближайшие дни", отметив, что "сейчас есть реальный шанс положить конец этой войне".

