Отправит ли Турция войска на Украину? Путин, Зеленский, Трамп, европейцы хотят этого (Haber7, Турция)

Haber7: Анкара согласна отправить своих миротворцев на Украину

В Турции обсуждается отправка миротворческого контингента на Украину, пишет Haber7. Анкара согласна, но ждет конкретных предложений с описанием миссии. Читатели, однако, раскритиковали эту идею: "Нас хотят втянуть в трясину, сами занимайтесь своими грязными делишками".

Ялчин Ташбаши (Yalçın Taşbaşı)

Обсуждается вопрос об участии турецких военнослужащих в составе оперативной группы ООН, которую планируется отправить на Украину. Журналист Абдулкадир Сельви написал, что Турция выдвинула три критерия для вхождения в это формирование.

В целях прекращения российско-украинского конфликта, который идет уже три года, между сторонами продолжаются переговоры. После встреч президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция также должна войти в состав оперативных сил.

Вслед за состоявшимся накануне по просьбе французского правительства телефонным разговором между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его французским коллегой 22 августа появились новые подробности. Журналист Абдулкадир Сельви (Abdulkadir Selvi) в своей колонке написал о нынешней позиции Турции и ее критериях в статье под заголовком "Турецкие военные отправятся на Украину?"

Три критерия Турции

Сельви отметил, что источники в министерстве национальной обороны Турции определили три критерия для участия турецких войск в составе "оперативной группы" в соответствии с резолюцией ООН. Журналист назвал следующие условия:

1) установление режима прекращения огня;

2) описание миссии оперативных сил;

3) определение того, какой вклад будет внесен каждой из стран-участниц.

Все лидеры хотят участия турецких военных

По выражению Сельви, в связи с ситуацией на Украине многие будут "стучать в двери Турции". Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте звонил президенту Эрдогану до встречи Трампа с Путиным на Аляске, а также после саммита в Белом доме и информировал его. Сельви отметил этот интересный момент, связанный с украинским вопросом, и подчеркнул, что и Путин, и Зеленский, и Трамп, и "коалиция желающих" хотят, чтобы Турция вошла в состав оперативных сил, которые будут направлены на Украину.

Позицию Турции журналист пояснил так: "В случае прекращения огня и четкого определения миссии Турция может войти в состав миротворческих сил, которые будут отправлены на Украину. Анкара не против этого. Турецкие военнослужащие могут служить на Украине во имя обеспечения мира. Однако пока нет ни четкого описания миссии, ни конкретного предложения".

НАТО ставит Турцию в качестве условия

Сельви заметил, что "коалиция желающих" во главе с Великобританией хочет, чтобы оперативная группа состояла из Великобритании, Франции, Германии и США, в то время как генеральный секретарь НАТО выдвинул участие Турции в качестве условия. Россия, как утверждается, заявила, что в эту группу также должен быть включен Китай, и это вызвало беспокойство Соединенных Штатов. С другой стороны, Путин и Зеленский, по выражению Сельви, заинтересованы в присутствии Турции в составе данных сил.

Мы можем увидеть турецких военных на Украине

По словам Сельви, после решения вопросов, связанных с Украиной, турецкие военнослужащие могут появиться на территории этой страны. Колумнист задает следующие вопросы:

· какой будет миссия "оперативной группы";

· будет ли эта сила иметь право применять оружие и проводить операции;

· будет ли эта сила отвечать только за мониторинг режима прекращения огня;

· будут ли у нее ограниченные полномочия по патрулированию;

· будет ли Турция действовать "на земле" или же будет представлена на уровне штаба?

Зеленский сделал заявление о Турции

Вместе с тем Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве сделал несколько заявлений о Турции.

Украинский лидер отметил, что в ходе переговоров с Рютте обсуждались гарантии безопасности, которые другие страны обещают предоставить Украине, причем эти гарантии должны быть аналогичны 5-й статье Устава НАТО. Статья гласит, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех членов альянса.

В заявлении Зеленского также были важные упоминания о Турции. В частности, он сказал: "Турция заявила, что хочет быть частью гарантий безопасности Украины и отвечать за безопасность на море".

Комментарии читателей Haber7

Салурлу

США, европейские страны и Украина хотят развязать войну между Россией и Турцией.

Раб божий

Лучше пусть турецкие военнослужащие отправятся в сектор Газа.

Сердар

Нужно действовать так, чтобы не портить наши отношения с Россией. Потенциальная война между Россией и Турцией была бы редким благом для Израиля. Он даже оказал бы финансовую помощь Российской Федерации.

омер

Нужно поставить одно-единственное условие. Сначала необходимо ввести войска в Газу, а затем направить военнослужащих на Украину.

Мухиттин

Отправлять оперативную группу ООН на Украину против России, в то время как такие силы не сформированы против Израиля, и посылать турецкие войска совершенно неправильно. Сначала необходима военная интервенция против Израиля.

Хилал

Турецкие военные не должны быть отправлены на Украину. В первую очередь неверные должны остановить Израиль. Такое условие и должна поставить Турция.

Эрол

Прежде всего нужно урегулировать ситуацию в секторе Газа, затем ЕС должен либерализовать визовый режим для Турции, потом необходимо признание Турецкой Республики Северного Кипра и поставка F-35 Турции.

Гость

Ни в коем случае, что нам делать на Украине? Пусть отправляются те, кто разжег этот конфликт.

гражданин

Пускай спасут Газу и примут нас в Евросоюз... Тогда можно, по-моему.

Йылмаз

Украина не входит в НАТО, и посреднической миссии достаточно, на мой взгляд; отправка войск до добра не доведет, Трамп лишь покрывает Израиль.

Гость

Нашим первым условием должно быть прекращение огня в Палестине.

Вейсель

Мы должны быть в Газе, не на Украине.

НЕТ

Однозначно нет, пусть проведут всенародный референдум и получат должный ответ.

митхат

Нужно настроить Турцию и Россию друг против друга — таков план.

Мерт

Нет, конечно, что нам там делать, это ловушка.

Север

Турцию тоже хотят втянуть в трясину. Сионизм не только в Израиле, но и на Украине. Именно сионисты разжигают войну. Нужно быть очень осторожными. Наше руководство, конечно, видит всё это.

Гость

Нам ни в коем случае не нужно этого делать. Запад хочет использовать турецких солдат на передовой, как в Корейской войне, и столкнуть лбами Турцию с Россией.

Гость

Безопасность в Черном море — это прекрасно, но только если Украина будет выполнять условия...

Ммм

Турции не надо отправлять войска на Украину.

Посетитель

Турецкие военнослужащие не чьи-то рабы и слуги. Занимайтесь своими грязными делами сами, негодяи.