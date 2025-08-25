Войти
Военное обозрение

Американские вертолёты Black Hawk получат возможность запускать дроны прямо в полете

519
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон заключил контракт с компанией Sikorsky на модернизацию вертолетов UH-60 Black Hawk, пишут американские профильные издания.

В материале говорится, что ключевым элементом программы станет интеграция пилонов для запуска беспилотных летательных аппаратов непосредственно во время полета.

Согласно данным производителя, модернизация затронет системы управления полетом и предусматривает внедрение новых цифровых технологий. Это обеспечит быструю интеграцию дронов в состав вооружения винтокрылой машины.

Первые испытания усовершенствованных вертолетов запланированы на 2026 год.

Сообщается, что начальный этап работ оценивается в 43 миллиона долларов. При этом особое внимание уделяется модульному подходу открытых систем (MOSA), который предусматривает не только установку нового оборудования, но и создание потенциала для будущих обновлений.

Эксперты подчёркивают, что идея использования вертолетов в качестве воздушных командных пунктов для управления дронами не нова. Еще в 2006 году компания Boeing демонстрировала подобные возможности на ударном вертолете Apache.

Однако сейчас этот подход приобретает «новое звучание» благодаря значительной экономической эффективности дронов по сравнению с традиционными ракетами.

Авторы статьи отмечают, что, помимо США, аналогичную программу рассматривает и Великобритания, планирующая интегрировать беспилотники в систему управления имеющихся на вооружении вертолетов AH-64E Apache.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
AH-64
UH-60
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России