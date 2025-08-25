Президент Финляндии считает, что отношения с Россией восстановятся после СВО

По словам Александера Стубба, они будут носить очень практичный характер

СТОКГОЛЬМ, 23 августа. /ТАСС/. Отношения между Финляндией и Россией будут возобновлены после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью общественному вещателю Yle.

По его словам, новые отношения с Россией будут носить очень практичный характер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 августа в интервью телеканалу "Россия-24" напомнил Стуббу, что Финляндия законодательно закрепила статус постоянного нейтралитета, однако это не стало препятствием для вступления в НАТО, которая считает Россию врагом.