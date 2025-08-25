Войти
Лидер АдГ заявила, что размещение военных ФРГ на Украине стало бы "роковой ошибкой"

Алис Вайдель
Алис Вайдель.
Источник изображения: russkievesti.ru

Европейский союз сам становится мишенью, в то время как США выходят из этого конфликта, подчеркнула Алис Вайдель

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что размещение военнослужащих ФРГ на Украине стало бы "роковой ошибкой" и привело бы к эскалации в отношении России.

"Размещение военных ФРГ на Украине стало бы роковой ошибкой. Это не принесло бы мира, а, напротив, привело бы к постоянной эскалации в отношении России", - сказала Вайдель в интервью газете Welt am Sonntag. "Европейский союз сам становится мишенью, в то время как США выходят из этой войны", - констатировала лидер АдГ.

Владимира Зеленского Вайдель назвала "трагической фигурой". "Запад дал ему ложную надежду. Стамбульское урегулирование было бы значительно выгоднее для Украины в 2022 году. Соответственно, Зеленскому приходится принимать критику за действия, не отвечающие интересам национальной безопасности Украины", - подчеркнула она.

В то же время сопредседатель АдГ отметила, что ожидала от Европы мирной инициативы, аналогичной той, что выдвинул президент США Дональд Трамп. "Вместо этого мы уже три с половиной года слышим лишь призывы к войне. Нейтральная позиция была бы лучше", - заявила она. Вайдель высказала мнение, что вряд ли сейчас "удастся достичь немедленного решения конфликта путем переговоров". "Требования воюющих сторон слишком сильно различаются для этого", - заключила она.

В настоящее время в Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных на Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ на Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако сейчас, как заявил канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос". Правительство Германии заметило, что дискуссии о гарантиях безопасности для Украины не должны ограничиваться только этим вопросом.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта. 

