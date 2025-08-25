Российско-украинские переговоры на высшем уровне превращаются в “каторгу” (Politico, США)

Politico: Украине придется принять условия России для мирного соглашения

Трамп не хочет оказывать давление на Путина для разрешения украинского кризиса, пишет Politico. По мнению президента США, у него гораздо больше рычагов воздействия на Зеленского. Поэтому Украине придется принять мир на российских условиях.

Фелиция Шварц

Илай Стоколс, Даша Бёрнс

Трамп по-прежнему выражает уверенность в переговорах, хотя они оказались гораздо сложнее, чем он предполагал.

Три дня назад президент Дональд Трамп объявил, что лидеры России и Украины договорились о встрече, которая бы стала признанием его заслуг и успеха недавних саммитов на Аляске и в Белом доме. Однако в последующие три дня главы обоих государств тихо вернулись на прежние позиции.

Переговоры между США и европейскими союзниками о будущей безопасности Украины выявили лишь сложность и неопределенность в связи с оборонными обязательствами. Трамп утверждал, что Москва открыта для новых гарантий безопасности, однако Кремль не только охладил его пыл во всеуслышание, но и наращивает ракетные удары по Украине. В среду министр иностранных дел Сергей Лавров назвал трансатлантические переговоры “путем в никуда” (“путем в никуда” Лавров назвал решение вопросов безопасности без России. — Прим. ИноСМИ).

В Западном крыле Белого Дома Трамп уверяет соратников, что переговоры идут по плану, сообщил один представитель администрации на условиях анонимности. Однако постепенно зреет понимание того, что переговоры, которые, по словам Трампа могут, привести к трехстороннему саммиту уже в течение недели, превращаются в “каторгу”, сказал другой представитель Белого дома.

“Пока Трамп считает, что переговоры движутся вперед, он доволен”, — сказал собеседник.

Трамп и его команда по национальной безопасности “продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами в вопросе подготовки к двусторонней встрече”, — заявил первый представитель Белого дома. На вопрос о явной нерасположенности Кремля чиновник ответил отрицательно, заявив, что “дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам”.

Разумеется, президент США ведет публичные переговоры уже некоторое время. И, по словам трех осведомленных источников, он по-прежнему не желает давить на президента России Владимира Путина, поскольку убежден, что у него больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников.

“Он давно считал, что у России преимущество на поле боя и что ее нужно склонить к мирным переговорам, — сказал один бывший сотрудник администрации. — Украина же, с другой стороны, сильно зависит от США в плане оружия и разведданных. Поэтому существует больше рычагов давления, чтобы навязать соглашение ей”.

Именно этот смысл и вложен в загадочное сообщение Трампа в четверг в социальных сетях: “Очень сложно, а то и вовсе невозможно, выиграть в конфликте, не нападая на противника… Шансов на победу нет!” По словам высокопоставленного представителя администрации, Трамп не грозил Путину, что снабдит Украину более серьезными вооружениями в случае провала мирных переговоров, а лишь пытался обвинить в отсутствии у Украины рычагов влияния на переговорах своего предшественника.

Администрация бывшего президента Джо Байдена не спешила с поставкой на Украину определенных видов вооружений и временами ограничивала их применение. “Он не давал Украине ОТВЕЧАТЬ, а позволял лишь ЗАЩИЩАТЬСЯ”, — написал Трамп. — Ну и как, получилось?”

Трамп, продолжил высокопоставленный чиновник, убежден, что Украине придется в целом принять условия России, чтобы положить конец боевым действиям.

В понедельник в частном комментарии президенту Франции Эммануэлю Макрону на саммите в Восточной комнате, случайно ставшем достоянием общественности благодаря включенному микрофону, Трамп сказал, что Путин “готов ради меня на соглашение… как бы безумно это ни прозвучало”. Но Путин месяцами игнорировал стремление Трампа к миру, неуклонно расширял бомбардировки украинских городов и доселе никак не оправдал веру американского президента в него самого и его заинтересованность в мире.

В ночь на четверг произошла одна из самых мощных бомбардировок России с начала спецоперации: 574 беспилотника поразили цели на западе Украины, включая американский завод электроники.

Представитель министра иностранных дел Франции резко заявил, что эскалация атак демонстрирует “отсутствие у России искреннего намерения вести серьезные мирные переговоры”.

Владимир Зеленский в четверг согласился, предположив, что русские “пытаются увильнуть от встречи” и “не хотят заканчивать этот конфликт”. Он также процитировал пост самого Трампа — возможно, с надеждой и намеком на усиление нажима на Москву.

“Путин не понимает ничего, кроме силы и давления”, — продолжил Зеленский, добавив, что Трамп “абсолютно прав, говоря, что действовать нужно не только от обороны”.

Однако даже несмотря на зреющее за последние месяцы разочарование в Путине, Трамп не спешит усугублять давление и вводить новые экономические санкции, полагая, что одно это Путина не сдержит. И, по словам первого представителя Белого дома, публичные заявления Лаврова могут и не отражать текущих обсуждений за закрытыми дверями.

Лавров же отверг на корню саму идею обсуждения гарантий безопасности Украины без России. “Из этого ничего не выйдет”, — отрезал он.

В воскресном интервью NBC он заявил, что встреча не планируется: “Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита. А она вообще не готова”.

“Лавров проговорился, — считает вашингтонский стратег по национальной безопасности Джонатан Грин, бывший советник сенатора Джинн Шахин (демократки от Нью-Гэмпшира) по оборонной политике. — Все иллюзии относительно намерений России развеялись. Путин хочет возвращения советского режима — и точка”.

Комментарии Лаврова подчеркивают, насколько сложно достичь соглашения, которое удовлетворит обе стороны. Какими бы спорными ни были переговоры о территориальных уступках, получить надежные гарантии безопасности, которые удовлетворят Киев и не отвадят Москву, будет ничуть не легче.

“Русских будет очень трудно убедить в необходимости размещения на Украине европейских войск, — заявил бывший представитель администрации. — Допустят ли они присутствие наблюдателей из ненатовских стран? Пожалуй. А смешанные силы из европейцев, саудовских и индийских военных? Возможно. Здесь всё будет решать искусство возможного” (“Политика — это искусство возможного” — крылатое выражение немецкого канцлера Отто фон Бисмарка. — Прим. ИноСМИ).

Многим европейским лидерам за последние полгода удалось выстроить прочные отношения с Трампом, однако американский президент по-прежнему старается отмежеваться от конфликта, переложив бремя оплаты всей будущей военной помощи Киеву на плечи Европы.

“Ссориться с Трампом никому не охота, поэтому они продолжают делать вид, что отношения по-прежнему крепкие, — сказал бывший посол США в НАТО при президенте Бараке Обаме Иво Даалдер. — С момента избрания Трампа они старательно избегают сурового вывода, что отныне они предоставлены сами себе, и как бы продолжают дремать, не желая просыпаться”.

В понедельник союзники по НАТО увидели проблеск надежды в заявлении Трампа о готовности США сыграть некоторую роль в поддержке будущих гарантий безопасности, на которые согласится Европа. Однако менее чем через 48 часов замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил небольшой группе руководителей европейских оборонных ведомств, что участие США в любом случае будет лишь “минимальным”.

“Есть некоторые основания для оптимизма, — сказал один высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности. —Но есть и опасения, что он так и не осознал, насколько это сложно. Если его желания не воплотятся в жизнь в кратчайшие сроки, ему просто станет скучно и он потеряет всякий интерес”.

Другие возлагают надежды на закрепившуюся за Трампом репутацию великого переговорщика, которая не позволит ему взять и уйти ни с чем.

“За последние несколько месяцев он понял, что всё гораздо сложнее, чем он предполагал, и что Путин не готов идти ему навстречу и положить конец этому конфликту, поступившись при этом национальными интересами России”, — заключил уважаемый научный сотрудник Совета по международным отношениям Том Грэм.