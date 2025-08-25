Войти
ТАСС

Депутат Бородай: украинская ракета "Фламинго" состоит из британских деталей

515
0
0
Украинская дальнобойная ракета "Фламинго"
Украинская дальнобойная ракета "Фламинго".
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP

В Киеве в условиях проблем в промышленном секторе после российских ударов, ракеты могут только собирать отверточным способом, заявил депутат Госдумы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Новые ракеты "Фламинго", которые якобы создают на Украине, состоят исключительно из английских деталей. В Киеве в условиях проблем в промышленном секторе после российских ударов, ракеты могут только собирать отверточным способом, заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил Александр Бородай.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Украина якобы создала собственную ракету с дальностью 3 тыс. км под названием "Фламинго" и успешно провела ее испытания. При этом украинские СМИ отмечали, что она очень похожа на британскую ракету FP-5 Milanion.

"Во-первых, эта ракета, конечно, не украинская, это английская ракета, которая, скорее всего, и будет собираться из английских деталей. Потому что наладить полноценный цикл производства такого вида вооружения сегодняшняя Украина с ее промышленными возможностями, тем более несколько пробомбленными нами за время специальной военной операции, явно не в состоянии. Собственно, возможна только отверточная, по сути дела, сборка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все детали для сборки ракеты будут поступать из-за рубежа, на Украине же ее отверточным образом будут собирать и называть украинской ракетой. "По сути дела, это скрытая британская поставка", - уточнил депутат ГД. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России