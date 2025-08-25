В Киеве в условиях проблем в промышленном секторе после российских ударов, ракеты могут только собирать отверточным способом, заявил депутат Госдумы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Новые ракеты "Фламинго", которые якобы создают на Украине, состоят исключительно из английских деталей. В Киеве в условиях проблем в промышленном секторе после российских ударов, ракеты могут только собирать отверточным способом, заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил Александр Бородай.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Украина якобы создала собственную ракету с дальностью 3 тыс. км под названием "Фламинго" и успешно провела ее испытания. При этом украинские СМИ отмечали, что она очень похожа на британскую ракету FP-5 Milanion.

"Во-первых, эта ракета, конечно, не украинская, это английская ракета, которая, скорее всего, и будет собираться из английских деталей. Потому что наладить полноценный цикл производства такого вида вооружения сегодняшняя Украина с ее промышленными возможностями, тем более несколько пробомбленными нами за время специальной военной операции, явно не в состоянии. Собственно, возможна только отверточная, по сути дела, сборка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все детали для сборки ракеты будут поступать из-за рубежа, на Украине же ее отверточным образом будут собирать и называть украинской ракетой. "По сути дела, это скрытая британская поставка", - уточнил депутат ГД.