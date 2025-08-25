Войти
Северморфлот поучаствовал в специальном учении по видам обеспечения

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Специальные учения по видам обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) РФ состоялись при участии Северного флота. На учениях присутствовали главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов. Минобороны РФ в субботу, 23 августа, показало кадры с проведения практической части мероприятия.


В рамках учений были отработаны схемы медицинского обеспечения экипажей кораблей, погрузки ракетного и артиллерийского вооружения, а также пополнения запасов горюче-смазочных материалов и продовольствия.

Морская авиация ВМФ отрабатывала обеспечение частей на аэродроме в Мурманской области. Прошли тренировки по устранению возгораний на территории объекта, а также по восстановлению взлетно-посадочной полосы. Отрабатывались ликвидация пожара и оборона объекта в случае атаки противника. Так, пилоты оперативно вывели авиационную технику на запасные аэродромы.

Учения проводятся под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Всего задействовано около 20 надводных кораблей и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов морской авиации, до 300 единиц военной и специальной техники, свыше 3 тыс. военнослужащих.

Ранее, 22 августа, плановые спецучения по видам обеспечения ВМФ начались на Балтийском флоте. Уточнялось, что в ходе учений Моисеев оценил действия личного состава служб материально-технического обеспечения флота и частей морской авиации по оперативному восстановлению аэродрома после применения по нему средств поражения условного противника.


19 августа в Каспийской флотилии ВМФ РФ стартовало двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) с отработкой задач по предназначению в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря. На первом этапе ЗТУ экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и вышли из пункта базирования в районы рассредоточения.

