Инженеры группировки "Запад" разрабатывают мины для сброса с дронов

Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащие также программируют БПЛА для выполнения разнообразных задач

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военные инженеры Западной группировки войск разрабатывают и создают мины и устройства для сброса с БПЛА, а также проводят специализированную подготовку операторов дронов, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады активно развивают и внедряют передовые методы саперных работ с использованием БПЛА в зоне проведения СВО. Военные инженеры соединения в мастерских проводят разработку облегченных мин, адаптированных для доставки к месту установки с помощью БПЛА, создание устройств точного сброса, подготовку квалифицированных операторов дронов, которым опытные военнослужащие передают знания в специализированных учебных классах", - говорится в сообщении.

Там добавили, что военнослужащие также программируют БПЛА для выполнения разнообразных задач. Одни дроны могут быть задействованы для сброса инженерных заграждений в расположение противника, другие - для нанесения ударов в тылу ВСУ. Учебная база бригады оснащена всем необходимым для обучения: от управления и обслуживания до сборки и применения БПЛА.

Военнослужащие группировки поделились подробностями своей работы. "В данный момент прошиваем "птички". Мы к ней припаяли сброс на фонарик, когда включаешь фонарик, происходит сброс: срабатывает сервопривод, боеприпас отсоединяется от "птицы" и летит в заданном направлении. <..> При желании вникаешь очень быстро - неделя-две; главное, чтобы было желание", - сказал техник FPV-дронов с позывным Птура. "Минирование намного сложнее, потому что нужно сделать установку безопасной для сапера, чтобы мина взвелась в нужное время, и чтобы при сбросе она не пострадала", - добавил инженер-сапер с позывным Вайфай.