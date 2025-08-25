Войти
ТАСС

Инженеры группировки "Запад" разрабатывают мины для сброса с дронов

554
0
0
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие на занятиях по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Военнослужащие также программируют БПЛА для выполнения разнообразных задач

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военные инженеры Западной группировки войск разрабатывают и создают мины и устройства для сброса с БПЛА, а также проводят специализированную подготовку операторов дронов, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады активно развивают и внедряют передовые методы саперных работ с использованием БПЛА в зоне проведения СВО. Военные инженеры соединения в мастерских проводят разработку облегченных мин, адаптированных для доставки к месту установки с помощью БПЛА, создание устройств точного сброса, подготовку квалифицированных операторов дронов, которым опытные военнослужащие передают знания в специализированных учебных классах", - говорится в сообщении.

Там добавили, что военнослужащие также программируют БПЛА для выполнения разнообразных задач. Одни дроны могут быть задействованы для сброса инженерных заграждений в расположение противника, другие - для нанесения ударов в тылу ВСУ. Учебная база бригады оснащена всем необходимым для обучения: от управления и обслуживания до сборки и применения БПЛА.

Военнослужащие группировки поделились подробностями своей работы. "В данный момент прошиваем "птички". Мы к ней припаяли сброс на фонарик, когда включаешь фонарик, происходит сброс: срабатывает сервопривод, боеприпас отсоединяется от "птицы" и летит в заданном направлении. <..> При желании вникаешь очень быстро - неделя-две; главное, чтобы было желание", - сказал техник FPV-дронов с позывным Птура. "Минирование намного сложнее, потому что нужно сделать установку безопасной для сапера, чтобы мина взвелась в нужное время, и чтобы при сбросе она не пострадала", - добавил инженер-сапер с позывным Вайфай. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России