Как НАТО готовит военную элиту будущего (Handelsblatt, Германия)

Генерал НАТО Нильсен: в военной подготовке солдат альянса важны лидерские навыки

Конфликт на Украине и второй срок Трампа поменяли ход мировой геополитической игры, пишет Handelsblatt. Теперь перед НАТО встает вопрос: как не только поддержать Зеленского, но и удержать важнейшую страну — члена альянса в западном лагере? Как решить такую задачу, предстоит узнать военной элите Оборонного колледжа НАТО.

Вирджиния Кирст

В Оборонном колледже НАТО (NDC) к югу от Рима будущие руководители учатся, как действовать в кризисных ситуациях. Посещение важнейшего учебного заведения оборонного альянса.

Военный городок Чеккиньола. В аудитории на юге Рима царит напряженная тишина. Окна занавешены плотными красными шторами, на стенах висят флаги стран-членов НАТО. На красных стульях сидит порядка 80 слушателей, большинство — мужчины. Все их внимание приковано к экрану: сегодняшняя лекция в Военном колледже НАТО проходит в цифровом формате и посвящена вопросам вооружения.

Действует правило Chatham House*: цитировать докладчика можно, но его имя писать нельзя. Возможно, это очевидно, говорит мужчина, но "сейчас самое важное — чтобы правительства подписали контракты с оборонными компаниями". И он добавляет: "Без этих контрактов промышленность не может инвестировать необходимые средства".

Его слова находят отклик у тех, кому они адресованы. Ведь здесь собрались не только будущие руководители НАТО, но и гражданские лица, которые в ближайшие годы займут ключевые посты в министерствах стран НАТО и международных организациях.

Сейчас альянс востребован как никогда за последние десятилетия. С окончанием холодной войны значимость оборонного альянса неуклонно снижалась, пока президент США Дональд Трамп в ходе своего первого срока не поставил под сомнение его существование, а президент Франции Эммануэль Макрон даже сказал, что "мозг альянса мертв".

Но затем конфликт на Украине и второй срок Трампа изменили все: вдруг все страны-члены не только захотели достичь целевого уровня расходов на оборону в 2%, но и согласились увеличить их до 5%. И по крайней мере европейская часть НАТО и ее генеральный секретарь Марк Рютте заняты не только поддержкой Украины, но и удержанием США в западном лагере.

Но чему именно учат будущих руководителей в эти времена, когда уже нельзя с уверенностью сказать, останется ли важнейшая страна — член альянса верной ему? Когда война снова становится реальной возможностью? И когда мир снова раскалывается на различные блоки? И как НАТО собирается обеспечить свое будущее?

Важнейшее учебное заведение НАТО

В кабинете на этаж выше лекционного зала сидит командующий Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенант Макс Нильсен. Он рассказывает, почему колледж сегодня важен как никогда: "Наш колледж учит лидеров завтрашнего дня ориентироваться в новом многополярном мире", — говорит Нильсен.

Он одет в светло-голубую рубашку с нашитым на левом рукаве датским флагом Даннеброг. Нильсен выглядит как младший брат Олафа Шольца. Однако о страсти, с которой генерал говорит о своих планах, бывший канцлер может только мечтать.

Фотографии и награды на полке рассказывают о долгой карьере Нильсена: руководство NDC — его последняя должность перед выходом на пенсию в следующем году, когда ему исполнится 63 года.

Он многое запланировал до этого момента: учебную программу он уже обновил. Теперь он хочет, чтобы колледж получил больше внимания со стороны НАТО и общественности.

Мир сейчас вращается "невероятно быстро", объясняет он: "Если утром пропустишь новость в социальной сети, то вечером не знаешь, чего ждать". Кроме того, ситуация меняется одновременно во всех регионах мира: Газа, Израиль, Россия, Украина, Иран, Африка, Китай. "Все проверяют свои границы на прочность".

Единственное общее между всеми проблемами, с которыми сталкиваются члены НАТО, — это то, что ни одна страна или организация не может решить их в одиночку. "Совместная работа над решениями — единственный путь вперед", — говорит Нильсен. "И это то, чем мы здесь занимаемся".

Основан по инициативе генерала Эйзенхауэра

Создание NDC восходит к американскому генералу Дуайту Д. Эйзенхауэру, первому главнокомандующему союзными войсками в Европе. В 1951 году он основал колледж, чтобы подготовить специалистов к "множеству сложных факторов", возникающих при объединении нескольких государств для совместной обороны.

Первоначально Оборонный колледж НАТО располагался в Париже. В 1966 году колледж переехал в Рим, где в 1999 году было открыто новое здание: функциональное трехэтажное здание песочного цвета с 32 флагштоками перед входом. Он является частью военного городка Чеккиньола и помимо аудитории располагает различными конференц-залами, один из которых предназначен для брифингов с самым высоким уровнем секретности, библиотекой, столовой, тренажерным залом, двумя теннисными кортами и двумя волейбольными площадками.

Сегодня NDC подчиняется Военному комитету НАТО, имеет годовой бюджет в 13 миллионов евро и около 160 сотрудников. Курсы проводят приглашенные лекторы — "лучшие в своей области", как говорит Нильсен.

Кроме того, действует исследовательский отдел, директором которого является германо-французский политолог и футуролог Флоренс Гауб. Она только что выпустила графический роман о НАТО в 2099 году. Но об этом позже.

Сердце колледжа — курс для старших офицеров

Сердцем NDC является пятимесячный курс для старших офицеров, который проводится два раза в год. На нем слушатели получают знания о НАТО и геополитике, а также осознают важность изменений и технологий. Конфликт на Украине показывает, насколько это важно, говорит Нильсен: "Каждый день появляется новый гаджет, каждый день — новый подход".

К этому добавляется дальнейшее развитие того, что в NDC называют "лидерскими навыками": критическое мышление, терпимости к культурным различиям и, конечно же, в духе Эйзенхауэра, достижение консенсуса.

Слушатели должны развивать "человеческую оперативную совместимость", говорит Нильсен и объясняет этот термин, который в военном жаргоне обозначает способность отдельных лиц и организаций эффективно взаимодействовать через различные системы. "Они должны научиться общаться с людьми, с которыми у них нет общей культуры и которые обладают другими национальными интересами". Единственное, что их объединяет, — это одна и та же проблема.

До сих пор эти обстоятельства препятствуют сотрудничеству в НАТО: если раньше восточные европейцы долго жаловались, что НАТО не делает достаточно для сдерживания России, то теперь южные европейцы опасаются, что забудут о Средиземноморском регионе.

Именно на то, чтобы ознакомиться с этими различиями и научиться их преодолевать, и направлена дидактическая структура NDC. Лекции являются отправной точкой для дискуссий в фокус-группах. В них слушатели тесно сотрудничают и учатся друг у друга.

Межличностные отношения — это важно

В NDC речь идет также о межличностных отношениях, как сообщает полковник Йоахим Хан, возглавляющий немецких военнослужащих на месте. "Особенность NDC —это нетворкинг", — говорит он.

Причем не только со студентами из стран НАТО. Когда еще представится возможность так открыто и подробно пообщаться с представителями стран-партнеров НАТО, таких как Марокко, Египет, Катар или Пакистан, и понять их позицию?

Хан высокий и худощавый, в общении ведет себя как солдат на вражеской территории: осторожно, дисциплинированно, расчетливо. За столом на первом этаже он тщательно взвешивает каждое слово — в конце концов, оно может быть неправильно понято или использовано против него.

Хан знаком с NDC еще со времен учебы: в 2016 году он закончил курс для старших офицеров и с удовольствием вспоминает об этом. Особенно ему запомнились вечерние "пивные беседы" во время учебных поездок, когда можно было познакомиться друг с другом немного лучше, чем в аудитории. Что именно он узнал в ходе таких бесед, Хан не раскрывает — это служебная тайна.

Другие выпускники NDC рассказывают, что их взгляд на другие страны изменился навсегда, что они смогли наладить связи, на которые можно положиться в дальнейшей карьере.

Помимо курса для старших офицеров, есть и другие курсы, которые длятся от нескольких дней до десяти недель: курс регионального сотрудничества НАТО, курс для генералов, адмиралов и послов, занятия по отдельным аспектам курса для старших офицеров, а в некоторые годы — семинар для высокопоставленных советников глав государств и правительств. В NDC приезжают те, кого направляют национальные правительства: каждая страна НАТО имеет квоту на количество мест, на которые она выдвигает кандидатов.

Курс для старших офицеров, на котором сегодня слушают доклад об оборонной промышленности, насчитывает 85 участников из 37 стран. Около четверти из них — гражданские лица.

Исследования, призванные обеспечить боеготовность НАТО

"Оборона и устойчивость больше не являются чисто военным делом", — говорит Нильсен.

Можно даже утверждать, что главные игроки на мировой арене уже находятся в состоянии войны. "Единственное, что отсутствует, — это физическое нападение друг на друга". Кибератаки и экономическая война ведутся уже давно.

Исследовательский отдел NDC изучает, как эти обстоятельства влияют на НАТО. Он находится на третьем, верхнем этаже, где руководительница отдела Гауб вместе со своей командой заглядывает в будущее.

"Мы исследуем fringe futures, то есть те сценарии будущего, на которые почти никто не обращает внимания", — объясняет Гауб, известная в Германии благодаря своему бестселлеру "Будущее: инструкция по эксплуатации".

На двери ее кабинета висит футуристический портрет в стиле комиксов: рыжеволосая Гауб предстает на картине, а за ее спиной возвышается здание NDC будущего. В жизни она с энтузиазмом рассказывает о своих исследованиях, подбирая к каждой теме разговора книгу с полки или из одной из стопок, которые заполняют ее кабинет.

"Наша задача — расширить стратегические возможности НАТО, тестировать политику и тем самым способствовать боеготовности", — говорит она. При этом исследовательские проекты должны всегда отвечать четырем требованиям: они должны быть стратегически значимыми для НАТО, основанными на фактах, перспективными и уникальными.

Например, исследователь NDC Родерик Паркс в недавно опубликованной статье на тему "Воля к борьбе" показывает, насколько ненадежны классические опросы о боевой готовности, если они проводятся без контекста. В результате зачастую общества считаются "постгероическими", то есть не готовыми сражаться за свою страну.

Однако исторические примеры, такие как США после Перл-Харбора или Украина после российской военной операции, показывают, что эта готовность может резко измениться. И наоборот, высокий уровень одобрения в авторитарных государствах, таких как Россия, не является надежным индикатором реальной готовности к боевым действиям.

Выводы статьи следующие: "Во-первых, эти опросы — ерунда. Во-вторых, военные должны адаптироваться к обществу, а не наоборот", — резюмирует Гауб.

Еще одним направлением исследований отдела является влияние изменения климата на военное оборудование: повышение температуры морской воды изменяет акустические условия под водой, что сказывается на обнаружении подводных лодок, особенно атомных.

Как обнаружила команда Гауб, системы противоракетной обороны также чувствительны к изменениям температуры. "До сих пор изменение климата в основном рассматривалось как проблема человечества, но почти никто не задается вопросом: как это влияет на оборудование? — говорит Гауб. — Это наша специализация".

Ее команда отправляет результаты в штаб-квартиру НАТО, в государства-члены, а также лицам, принимающим стратегические решения в соответствующих министерствах. Чтобы отчеты не оставались незамеченными, Гауб с момента своего вступления в должность в 2023 году придала им новый вид: теперь они стали более наглядными, а их названия дополнены иллюстрациями, созданными ChatGPT.

Графический роман о будущем НАТО

Свобода и креативность, с которыми Гауб руководит исследовательским отделом, показывают, что НАТО всеми силами хочет оставить позади времена, когда ее деятельность теряла смысл.

"Самое интересное в работе в НАТО сегодня — это чувство срочности. Ощущение, что сейчас действительно на кону стоит многое", — говорит Гауб. По-видимому, это также открывает путь для экспериментов. Так, с публикацией комикса о НАТО в 2099 году она совершила PR-ход, который привлек внимание даже в штаб-квартире.

Он был создан к 75-летию альянса и основан на 40 произведениях авторов научной фантастики. Из этих произведений были выделены повторяющиеся мотивы, которые затем были преобразованы в графический роман.

В книге представлен сценарий будущего, в котором после так называемых "морских войн" 2050-х годов альянс сталкивается с новыми угрозами из космоса. В повествовании затрагиваются такие темы, как искусственный интеллект, изменение климата и женщина — генеральный секретарь.

"Классическое прогнозирование на 75 лет вперед практически невозможно, поэтому мы выбрали этот путь и получили интересные результаты", — говорит Гауб. Например, что НАТО должна быть более активной в военно-морской сфере, но при этом альянс будет существовать и через 75 лет. NDC работает над тем, чтобы быть готовым к действиям даже в далеком будущем.

*организация признана нежелательной в России