ТАСС

Путин назвал преимуществом то, что подлодки РФ способны "пропадать с радаров"

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава государства отметил, что АПЛ ходят подо льды Северного Ледовитого океана

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Тот факт, что стратегические подводные лодки РФ "уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров", - это прямое военное преимущество России. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными.

"Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество, - объяснил российский лидер. - И исследования, в том числе вот в этой зоне, для нас крайне важны".

В числе прочего, Путин отметил и то, что наиболее приемлемый маршрут для судов лежит как раз в российский территориальных водах либо в специальной экономической зоне РФ. "То есть это наше конкурентное преимущество, - подчеркнул президент. - И, конечно, было бы с нашей стороны просто глупо не развивать [Северный морской] путь, поскольку в его использовании заинтересованы очень многие страны мира".

"Понятно, что в разы сокращается время перевозки грузов из Атлантики туда, в Тихий океан, - продолжил российский лидер, - и во весь азиатско-тихоокеанский регион, который развивается - все это хорошо знают - темпами просто неведомыми до сих пор для западного сообщества. И, конечно, мы будем это делать без всякого сомнения". 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
