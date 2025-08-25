Войти
Politico: Трамп убежден, что Украине придется пойти на сделку на условиях РФ

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Президент США не хочет оказывать давление на Москву, поскольку считает, что у него больше рычагов давления на Киев, пишет газета

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что Киеву придется пойти на сделку по урегулированию конфликта преимущественно на условиях Москвы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

Как пишет издание, Трамп исходит из того, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, но в администрации считают процесс "изнурительным". Источник Politico подчеркнул, что Трамп и его помощники "продолжают работать" над организацией возможной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Трамп, по словам высокопоставленного чиновника, убежден, что Украине для прекращения конфликта придется принять сделку "преимущественно на российских условиях", пишет газета. При этом она отмечает, что Трамп "не расположен оказывать давление" на Москву, поскольку считает, что "у него больше рычагов давления на Украину и европейских союзников".

Публикацию Трампа в социальной сети Truth Social о том, что Украина не состоянии вести наступательные действия, по данным источников Politico, не следует трактовать как предупреждение руководству России о намерении США передать Украине большое количество оружия. Трамп таким образом "объяснял, что в недостатке у Украины рычагов давления на переговорах виноват его предшественник" на высшем государственном посту Джо Байден.

Трамп в четверг написал в Truth Social, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией. Хозяин Белого дома при этом в очередной раз обвинил администрацию Байдена в "продажности и некомпетентности", заявив, что Вашингтон "позволял Украине только обороняться, а не давать отпор".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. 

