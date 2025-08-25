Место сборки ракет «Фламинго» нашли по фото

OSINT-специалисты обнаружили место сборки ракет «Фламинго» на Украине

Специалисты по разведке на основе открытых источников (OSINT) нашли вероятное место сборки крылатых ракет «Фламинго» на Украине по фото. Об этом сообщает Telegram-канал «Война История Оружие».

OSINT-разведчики обратили внимание на особенности помещения, в котором показали работу над ракетами. По ним обнаружили схожее помещение в городе Вишневое в Киевской области.

Отмечается, что над предполагаемым местом сборки ракет находится российский разведывательный дрон «Гербера». Это может указывать на скорое поражение объекта дронами-камикадзе «Герань».

При этом на Украине отрицают, что в указанном помещении находится производство ракет. В частности, украинский специалист по связи Сергей Бескрестнов заявил, что журналистам дали сфотографировать то, что «хотели дать сфоткать».

Ранее Telegram-канала «Воевода вещает» допустил, что «Фламинго» оснастили советскими турбореактивными двигателями семейства АИ-25, которые устанавливали на самолеты L-39.