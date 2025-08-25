Роевые игры: почему испытания морских беспилотников ВМС США не прошли гладко

Какие разработки ведут Соединенные Штаты в сфере безэкипажных дронов

Американский флот на пути к освоению беспилотных технологий столкнулся с неожиданными трудностями. Недавние испытания у берегов Калифорнии показали, что морские дроны глохнут, теряют управление и сталкиваются друг с другом. Тем не менее, перспективность направления не подвергается сомнению, именно роевые технологии рассматриваются США как один из козырей в борьбе с набирающим силу китайским флотом в возможном столкновении, а любая задержка в этой области грозит потерей мирового лидерства. Подробнее о современном состоянии морских беспилотных систем — в материале «Известий».

Гонка вооружений нового поколения

Путь американского флота к беспилотникам оказался куда более тернистым, чем представлялось. Недавний отчет Reuters, посвященный первым испытаниям группы морских дронов у берегов Калифорнии, показал, что освоение новой техники сопровождается серьёзными сложностями. В частности, один беспилотник заглох, другой потерял управление и врезался в него, перелетев через палубу. А на других испытаниях дрон перевернул буксир, в результате чего командир судна оказался за бортом. Тем не менее, отказаться от этой гонки США не могут. Мировая практика показывает, что любая задержка в освоении новых технологий может привести к потере лидерства и, как следствие, к стратегическому поражению.

В Вашингтоне осознают всю важность морского дроностроения, потому что в XXI веке именно беспилотные системы будут определять облик военно-морских сил. Сейчас США активно вкладывают средства в разработку и внедрение так называемых Unmanned Maritime Systems (UMS). На эти системы возлагают большие надежды. Они призваны не только увеличить боевую мощь флота, но и сократить риски для личного состава, а в долгосрочной перспективе — снизить финансовые издержки.

Беспилотный корабль-разведчик Sea Hunter. Источник: US Navy

Работа ведется сразу по нескольким направлениям. Так роботизированные платформы, способные действовать как на поверхности, так и под водой, должны стать центральным элементом новой стратегии ВМС США — Distributed Maritime Operations (DMO), или рассредоточенных морских операций. Эта инициатива позволит флоту стать более гибким и непредсказуемым для противника.

Снижение рисков для экипажей — одно из главных преимуществ использования беспилотных аппаратов. Дроны способны действовать в опасных зонах, например, на минных полях или вблизи территорий противника, не подвергая угрозе человеческие жизни. Потеря подводного дрона несравнима с потерей подводной лодки, а значит, личный состав остаётся в безопасности.

Экономическая эффективность — ещё один весомый аргумент в пользу беспилотников. Один эсминец с управляемым ракетным оружием типа «Арли Бёрк» обходится в два миллиарда долларов. При этом рой недорогих морских дронов, общая стоимость которых не превышает миллиона долларов, способен уничтожить такой или аналогичный корабль. Это делает морские беспилотные технологии не только эффективными, но и доступными.

Кроме того, беспилотники не заменяют, а усиливают возможности существующих сегодня флотов. Они могут оснащаться различными сенсорами и датчиками, обмениваться данными и формировать единую сеть для наблюдения, разведки, целеуказания и связи. Таким образом, они превращаются в мощный инструмент, повышающий общую боеспособность флота. Беспилотные аппараты также обеспечивают тактическую гибкость, которая даёт превосходство над менее маневренным противником. Большое количество дронов способно отвлекать силы противника, проводить разведку или наносить точечные удары, подавляя его.

Дроны могут работать даже в сложных условиях, например, при активном применении противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или при отсутствии привычной спутниковой навигации. Разработчики уже создают автономные системы, независимые от РЭБ, что делает беспилотные технологии ещё более надёжными и универсальными.

Корабли-дроны, «Охотники» и «Косатки»

Программы морских дронов в США делятся на несколько категорий в зависимости от размеров и назначения.

LUSV (Large Unmanned Surface Vessel) и MUSV (Medium Unmanned Surface Vessel) — это, по сути, крупные надводные корабли, способные действовать в авангарде обычного флота. Эти многоразовые платформы-арсеналы длиной до 60 метров и больше могут работать автономно месяцами. Их главная задача — нести противокорабельные ракеты, дополняя огневую мощь действующих кораблей.

Над разработкой прототипов таких кораблей-дронов работают сразу несколько верфей, среди которых Austal USA и Huntington Ingalls Industries. Примером меньшего аппарата служит тримаран Sea Hunter длиной 40 метров. Этот беспилотный катер может находиться в море без экипажа месяцами. Изначально «Охотник» создавался для поиска бесшумных дизель-электрических подлодок, которыми вооружены Россия и Китай.

Субмарина Orca. Источник: techcult.ru

Пока у США нет полноразмерных подводных лодок-дронов с ядерными установками, но работы в этом направлении ведутся. Самый крупный и амбициозный проект в этой сфере — Extra-Large UUV Orca от компании Boeing. 26-метровая «Косатка» — это полностью автономная небольшая подлодка. Она не несёт ударного вооружения, но может доставлять грузы, ставить мины, а также вести разведку и наблюдение как на поверхности, так и под водой. В будущем на её основе могут появиться и специализированные боевые машины.

Средние и малые подводные дроны уже активно используются. Так, аппараты программы Mk18 Kingfish применяют для поиска подводных объектов, например мин. С их помощью можно проводить манипуляции с найденными предметами — будь то научные изыскания или подъём со дна обломков ракет.

Рой морских дронов

Ещё в 1970-е годы советские разработчики противокорабельных ракет «Гранит» доказали, что скоординированная атака может быть эффективной против крупного противника. Их ракеты могли поразить авианосец, несмотря на уникальную и мощную систему его обороны. Современные дроны используют тот же принцип: действуя слаженно и атакуя с разных направлений, они способны пробить защиту полноценных кораблей.

В современном морском бою противостоять атаке трёх десятков юрких катеров-брандеров, да ещё и поддержанных с воздуха, крайне сложно. Многие оборонительные системы могут просто не обладать нужной боевой производительностью. А если дронов будут сотни? Такое возможно. Работы в этом направлении ведутся в США, Китае и у нас тоже. Здесь вопрос не только в стоимости «железа», но и в продвинутости, а также в смелости программных решений.

Кстати, США не скрывают, что ставка на роевые технологии рассматривается ими как один из козырей в борьбе с китайским флотом в возможном столкновении. Там даже прогнозируют, что без создания роя морских дронов битва с ВМС Китая вблизи его основных баз будет почти невозможной.

Создание морских дронов — это не просто технологическое обновление, а смена парадигмы ведения войны на море. Они могут перевесить чашу весов как в обороне, так и в наступательных операциях. С годами важность этого фактора будет только расти. Недаром в США создают настоящий «подводный город» — специальный полигон для отработки будущих технологий и тактики применения дронов, для испытаний и тренировки персонала ВМС. Необходимо следить за ситуацией и не допустить отставания в морском дроностроении.

Конечно, в России тоже ведутся работы по всем указанным направлениям. Есть области, в которых наши разработки пока не имеют мировых аналогов, например, роботизированные морские платформы с ядерными энергетическими установками (проект «Посейдон»). Естественно, проекты в этой области не афишируется, и мы знаем далеко не все.

Дмитрий Корнев

Юлия Леонова