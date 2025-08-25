Киев получил два транша - €3,05 млрд и €1 млрд

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз перевел Украине два транша суммарным объемом €4,05 млрд, в том числе €1 млрд доходов от замороженных активов РФ, "ко Дню независимости". Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

"К украинскому Дню независимости 24 августа ЕС <...> перевел Украине 4,05 млрд евро. Они включают транш из европейского Фонда поддержки Украины на 3,05 млрд евро и 1 млрд евро через программу Еврокомиссии об оказании исключительной макрофинансовой помощи Украине", - говорится в заявлении.

Как написал в свою очередь в X еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис, €1 млрд "макрофинансовой помощи" получен за счет экспроприации доходов от реинвестирования незаконно замороженных в европейских юрисдикциях суверенных активов России.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что на данный момент ЕС и его члены уже истратили на Украину с начала СВО €168,9 млрд, из них €59,6 млрд - на оружие, в том числе по линии Еврофонда мира, и €17 млрд - на украинских беженцев в Европе.