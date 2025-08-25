Войти
В Китае потренируются уничтожать HIMARS

Кадр: Telegram-канал China army
Кадр: Telegram-канал China army.

В Китае создали управляемые макеты американских HIMARS для учений

Народно-освободительная армия Китая получила макеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал China Army.

На видео показан подвижный макет HIMARS на шасси трехосного грузовика. Макет повторяет обводы кабины, пакета с ракетами и различного оборудования РСЗО. Кроме того, конструкторы воссоздали небольшие элементы конструкции — поручни на кабине, конфигурацию остекления и блока с ракетами.

На записи показали три дистанционно управляемых макета, которые позволят имитировать уничтожение сил потенциального противника в ходе учений. Можно предположить, что их будут использовать для отработки алгоритмов самонаведения высокоточного оружия на тренировках.

В июне на военной базе Форт-Брэгг в США заметили контейнерную пусковую установку неизвестной модификации. Изделие может использовать реактивные снаряды и ракеты, которые входят в арсенал РСЗО HIMARS. Установку можно поставить на полуприцеп или палубу корабля. В транспортном положении система выглядит как обычный морской контейнер.

