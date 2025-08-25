В Роскосмосе рассказали о хищной птице на эмблеме миссии "Союз МС-28"

Она является символом силы и скорости, а также позывным экипажа, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" раскрыла секреты изображений на эмблеме миссии "Союз МС-28", среди которых хищная птица кречет.

"Под логотипом Роскосмоса изображены силуэты корабля "Союз" и МКС. Правую часть эмблемы занимает стилизованная хищная птица кречет - символ силы и скорости, позывной экипажа. На синем фоне рассыпаны звезды, среди которых выделяются три самых ярких, символизирующие трех членов экипажа корабля. На фоне Земли размещены название и порядковый номер корабля: "Союз МС-28", - сказали там.

В госкорпорации добавили, что на эмблему нанесены фамилии, а также государственные флаги стран - участниц полета: России и США. Там напомнили, что "Союз МС-28" этой осенью доставит на орбиту международный экипаж: космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уилльямса. По заведенной еще в 2014 году традиции, обитатели Международной космической станции, совершающие свой первый полет, закрашивают свою фамилию на шевроне, что символизирует посвящение в космонавты и астронавты.