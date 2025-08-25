Источник изображения: topwar.ru

Президент РБ Александр Лукашенко раскрыл детали несостоявшегося удара по одному из главных «центров управления» на Украине. Во время недавнего общения с прессой белорусский лидер сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину поступало предложение нанести ракетный удар посредством комплекса «Орешник» по офису Зеленского на улице Банковой в Киеве.

Кто именно выступал инициатором подобной операции, Лукашенко не сообщил. При этом он отметил, что российский лидер наотрез отказался от подобных мер.

Ни в коем случае!

- процитировал президент РБ своего российского коллегу.

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало на фоне подготовки к масштабным совместным российско-белорусским учениям «Запад-2025», запланированным на сентябрь. Как ранее сообщал министр обороны Белоруссии, в ходе маневров будет отрабатываться планирование применения ракетных комплексов, включая «Орешник».

Напомним, что боевое крещение новейшее российское вооружение прошло в ноябре прошлого года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В Кремле тогда назвали этот удар ответной мерой на разрешение западными странами атак украинских сил вглубь российской территории с использованием западного вооружения.

Касательно отказа нашего президента от озвученной неназванным лицом инициативы, стоит напомнить, что киевский режим пытался атаковать Кремль в ещё в начале мая 2023 года посредством ударных БПЛА. Следовательно, для террористического режима Зеленского подобные мероприятия уже давно не являются «красной линией».