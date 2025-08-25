Войти
ЦАМТО

МНО Литвы рассматривает возможность местной сборки БМП CV-90

Шведская боевая машина пехоты CV-90
Шведская боевая машина пехоты CV-90.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90

ЦАМТО, 22 августа. Министерство национальной обороны Литвы рассматривает возможность приобретения и местной сборки боевых машин пехоты (БМП) CV-90 компании BAE Systems Hagglunds (Combat Vehicle 90).

Как сообщает Defence-industry.eu, замминистра обороны Литвы Орияна Машале на этой неделе встретилась с представителями BAE Systems Hagglunds в Швеции, где был обсужден вопрос приобретения БМП CV-90 и возможности их сборки в Литве. Переговоры были посвящены промышленному сотрудничеству, включая участие Литвы в цепочках поставок и обеспечению эффективного обслуживания и ремонта CV-90 в стране.

В ходе посещения завода компании обсуждались требования к сборке, производственные процессы, необходимые компетенции и модель промышленного сотрудничества, предлагаемая шведской компанией. По данным литовского министерства, в ходе переговоров также обсуждались возможности укрепления двусторонних оборонно-промышленных связей.

Напомним, что Министерство национальной обороны Литвы инициировало переговоры со шведским производителем BAE Systems Hagglunds относительно приобретения гусеничных боевых машин пехоты CV-90 в прошлом году.

Впервые министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене 19 декабря 2024 года встретилась с представителями BAE Systems Hagglunds, чтобы обсудить приобретение БМП CV-90, а также потенциальное сотрудничество с оборонной промышленностью Литвы.

Д.Шакалене подчеркнула срочность процесса приобретения, учитывая текущую обстановку в сфере безопасности. "Цель Литвы – достичь полной оперативной готовности национальной дивизии к 2030 году, а БМП являются важнейшим компонентом этих усилий", – заявила министр по итогам встречи.

Представители военных ведомств Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы, Эстонии и Нидерландов 5 июня 2025 года подписали заявление о намерении изучить возможность совместной закупки боевых машин пехоты CV-90. Мероприятие состоялось в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО.

Целью совместной закупки является получение преимуществ за счет повышения унификации техники и улучшения взаимодействия подразделений, а также обеспечения надежности поставок. Ожидается, что проект расширит сотрудничество между странами и потенциально позволит оказать поддержку властям Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Нидерланды
Норвегия
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
NATO
  Обсуждаемое
