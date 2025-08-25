Для массированных атак по России: украинский ВПК рассчитывает ежедневно выпускать по 100 дальнобойных БПЛА FP-1

Источник изображения: topwar.ru

Украинский реактивный дальнобойный ударный беспилотник FP-1, который был публично продемонстрирован Киевом в мае текущего года, в настоящее время уже массово производится, что может в ближайшем будущем обеспечить ВСУ возможность осуществлять массированные атаки по России.

Как утверждает информационное агентство Associated Press, темпы производства FP-1 уже достигли объемов производства российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань». По информации западной прессы, в настоящее время на предприятиях украинской компании Fire Point производится около 100 единиц FP-1 в день. При этом цена каждого беспилотника составляет около 55 тысяч долларов.

По данным издания, производством беспилотников занимаются десятки засекреченных предприятий, несмотря на риски для мирного населения, нередко обустроенных под прикрытием гражданских объектов, чтобы максимально обезопасить цеха от потенциальных российских ударов.

Ранее украинская сторона заявила о начале производства ракет «Фламинго», якобы способных поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Однако при ближайшем рассмотрении опубликованных западной прессой фотографий очередного украинского «вундерваффе» выяснилось, что силовая установка «Фламинго» поразительно похожа на двигатели семейства АИ-25 производства «Ивченко-Прогресс». Поскольку ТТХ этого изделия хорошо известны, очевидно, что заявленные характеристики изделия существенно преувеличены. Кроме того, весьма маловероятно, что на Украине существует возможность найти необходимое для массового производства двигателей АИ-95.