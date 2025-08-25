Войти
Названа неприятная особенность украинской ракеты «Фламинго»

Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP.

Летчик Воевода: Ракета «Фламинго» получила двигатели от списанных самолетов

Украинские крылатые ракеты «Фламинго» могли получить советские турбореактивные двигатели семейства АИ-25, которые можно ремонтировать на предприятиях Киева. Неприятную особенность ракеты назвал летчик и автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

Он обратил внимание на коллаж, демонстрирующий сходство элементов двигателя «Фламинго» с двигателем АИ-25ТЛ\ТЛШ. Такие силовые агрегаты устанавливали, в частности, на чехословацкие учебно-тренировочные самолеты L-39, многие из которых списали. «Плохая новость. Движков таких море», — отметил автор.

Двигатель АИ-25 разработали в 1965 году в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс». По словам летчика, предприятия на подконтрольной Киеву территории могут ремонтировать и модернизировать АИ-25, а также выпускать некоторые детали к нему.

Автор предположил, что дальность боеприпаса с двигателем АИ-25ТЛ составит не более 1500 километров. При этом ракета такой конструкции будет хорошо видна на радарах.

Ранее в августе на Украине показали производственную площадку, на которой собирают крылатые ракеты «Фламинго». В помещении можно заметить несколько собранных изделий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
L-39
