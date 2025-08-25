Финляндия поставит Украине первую партию беспилотников во второй половине года

ЦАМТО, 22 августа. Финская оборонная компания Summa Defence поставит Украине первую партию беспилотников во второй половине года.

Как напоминает "РИА Новости", Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, сообщала в ноябре 2024 года, что в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину. Для этих целей планировалось создать в Финляндии завод по их производству.

"Новые производственные мощности дочерней компании Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнером. Мы ожидаем, что первые производственные партии в ближайшее время будут готовы и поставки начнутся во второй половине года", – цитирует "РИА Новости" выдержку из полугодового отчета, опубликованного на сайте компании.

Компания ранее сообщала, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones.

В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. В ноябре сообщалось, что помимо производства БЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства, отмечает агентство.