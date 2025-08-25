Канадский флот получил последний заказанный патрульный ледокол

На верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе состоялась церемония передачи Королевскому военно-морскому флоту Канады патрульного корабля арктической зоны "Роберт Хэмптон Грей". Как отмечает Naval Today, это последний, шестой, корабль класса "Гарри Девулф".

Корабль назван в честь канадского лётчика-истребителя, лейтенанта, кавалера Креста Виктории (посмертно). Он служил в морской авиации в годы Второй мировой войны. Бомбил немецкий флот у берегов Норвегии, а после завершения европейской кампании оказался на Тихоокеанском театре военных действий. В июле 1945 года он потопил японский эсминец на рейде Майсуру. 9 августа того же года Грей участвовал в атаке на японские военные корабли в Онагава-Ван и попал под плотный зенитный огонь. Его самолет загорелся, но Грей, идя предельно низко, продолжал двигаться к цели и поразил бомбой эскортный корабль "Амакуса", но затем рухнул в воду.

Патрульный ледокол "Роберт Хэмптон Грей" Canadian Royal Navy

После церемонии передачи Королевскому военно-морскому флоту корабль пройдет опытную эксплуатацию в различных условиях. Ожидается, что церемония ввода в строй патрульного ледокола состоится в 2026 году, после прибытия в порт приписки Эскимолт (Британская Колумбия).

"Принятие последнего патрульного корабля для арктических операций является для нас ключевым событием, поскольку подчеркивает успех национальной стратегии судостроения", – отметил командующий Королевским военно-морским флотом Канады вице-адмирал Ангус Топши.

Правительство Канады и Irving Shipbuilding заключили контракт на поставку шести новейших патрульных кораблей арктического класса в 2015 году. Сумма сделки составила 3,5 млрд канадских долларов (на тот момент – 2,92 млрд долларов США).

Первую пару патрульных ледоколов, "Гарри Девулф" и "Маргарет Брук", начали строить в сентябре 2015-го и сентябре 2016 года соответственно. Головной корабль ввели в строй в июне 2021 года – после годичной опытной эксплуатации. "Маргарет Брук" передали флоту Канады в июле 2021 года, а в строй ввели в октябре 2022 года. За месяц до этого, в сентябре 2022-го, канадский флот получил третий патрульный ледокол – "Макс Бернайс".

Следующий корабль серии, "Уильям Холл", передали заказчику в начале сентября 2023 года, а пятый, "Фредерик Ролетт", – в августе 2024-го (ввели в строй в июне 2025 года).

Корабль "Роберт Хэмптон Грей" заложили в августе 2023 года и спустили на воду в декабре 2024 года.

При длине корпуса 103 метра и водоизмещении 6615 тонн корабли класса "Гарри Девулф" стали крупнейшими в составе Королевского военно-морского флота Канады. Они предназначены для патрулирования территориальных вод Канады, включая Арктику, и подходят для миссий за рубежом в рамках поддержки иностранных партнеров, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и в рамках борьбы с наркотрафиком.

Силовая установка патрульного ледокола состоит из двух дизельных двигателей и четырех генераторов, которые позволяют развивать скорость до 17 узлов на открытой воде и 3 узла при движении через льды толщиной 1 метр. Дальность плавания – 6800 морских миль, автономность – 85 дней. Экипаж – 65 человек (возможно дополнительное размещение 22 человек – морпехов, бойцов службы спецопераций, медперсонала или участников научных экспедиций).

Корабли вооружают 25-мм арткомплексом Mk.38 от британской BAE Systems и двумя американскими 12,7-мм пулеметами "Браунинг-М2". На борту базируется один вертолет – CH-148 "Циклон" или CH-149 "Корморант".