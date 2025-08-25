Минобороны Израиля увеличивает объем и темпы производства танков и бронемашин

ЦАМТО, 22 августа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац и генеральный директор Минобороны генерал-майор в отставке Амир Барам представили Комитету по оборонным закупкам Израиля комплексный план ускорения в течение следующих 5 лет производства бронетехники, включая танки и БТР.

Стоимость данной программы составляет около 1,5 млрд. долл. (более 5 млрд. шекелей). Проект "Ускорение производства бронетехники" реализуется Директоратом по производству танков "Меркава" и бронетехники (MANTAK) в сотрудничестве с Директоратом оборонных закупок (DPD), Департаментом планирования, а также командованием Сухопутных войск и Директоратом технологий и логистики ВС Израиля.

В рамках данной программы министерство увеличит парк бронетехники, одновременно ускоряя темпы производства танков "Меркава", бронетранспортеров "Намер" и "Эйтан", в том числе оснащенных башней с 30-мм пушкой. Ускорение будет осуществляться параллельно с инициированным Генеральным директором МО Израиля расширением производственной инфраструктуры в рамках стратегии повышения устойчивости оборонно-промышленного комплекса страны. Эти усилия включают расширение производства в отраслях, участвующих в программе "Меркава", многие из которых расположены в периферийных регионах Израиля, а также улучшение инфраструктуры производственных объектов ВС Израиля.

Решение о приобретении дополнительных танков и БТР израильской разработки напрямую связано с опытом боевого применения современных бронемашин и соответствует инициативе повышения маневренности ВС Израиля.

Проект ускорения производства бронетехники теперь передается в Объединенную комиссию Кнессета по оборонному бюджету. После его одобрения Минобороны Израиля сможет приступить к заключению контрактов на закупку с десятками компаний.

По мнению министра обороны Исраэля Каца, операция "Железные Мечи" в Газе продемонстрировала, насколько важны танки "Меркава" и бронетранспортеры "Намер" и "Эйтан" для успешного ведения боевых действий на суше.

По его словам, одобрение проекта ускорения производства бронетехники стоимостью более 5 млрд. шекелей позволит сохранить качественное военное превосходство ВС Израиля на любом региональном ТВД. Проект позволит усилить боевой потенциал ВС Израиля, а также возможности сотен оборонных предприятий страны.

Генеральный директор МО Израиля Амир Барам также заявил, что ускорение производства является частью стратегии министерства по обеспечению потребностей ЦАХАЛ в конфликтах разной интенсивности и повышения боеготовности на предстоящее десятилетие. Одновременно продолжается совершенствование возможностей имеющейся бронетехники и разработка следующих поколений бронетехники.