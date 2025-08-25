Александр Лукашенко провел совещание по вопросу развития ракетостроения в Беларуси

ЦАМТО, 22 августа. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа провел совещание по вопросу развития ракетостроения в республике.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Республики Беларусь, глава государства обратил внимание на динамику уровня военных угроз и существенное увеличение западными соседями военных расходов. По словам президента, это вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, в том числе в рамках Союзного государства.

Участников мероприятия президент ориентировал на серьезный разговор по поводу дальнейших шагов в развитии ракетостроения в Беларуси.

"Совещание посвящено серьезному вопросу – вопросу модернизации и развития ракетостроения в Беларуси", – уточнил он.

При этом следует учитывать относительно небольшой опыт страны в этой сложной отрасли, которая формировалась, в том числе, при поддержке России.

"Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, создавали мы ее буквально с нуля. Чего-то достигли, что-то у нас не получилось или не получается. Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Это прежде всего", – отметил А.Лукашенко.

На совещании, по словам президента, нужно определиться: куда и как двигаться дальше в этом направлении, учитывая формы и методы ведения боевых действий в современных условиях. Президент обратил внимание на еще один значимый аспект: "Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы, продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты".

Госсекретарь Совбеза Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович рассказал о том, что было доложено президенту

По его словам, "совещание было посвящено вопросам создания ракетного производства, оснащения наших Вооруженных Сил самыми современными средствами вооруженной борьбы в этой сфере. Поэтому президенту были доложены вопросы, связанные с освоением программы по ракетному производству в нашей стране, которая завершается в этом году. Эта программа была принята в 2020 году на пятилетний срок.

Какие достигнуты здесь результаты? Что мы за эти пять лет сделали в плане оснащения наших войск новыми современными ракетами? Каких мы достигли здесь показателей? И надо было принять решение, продлевать ли программу, развивать ли это направление деятельности в дальнейшем или, может быть, покупать.

Скажу о том, что пять лет назад мы, по сути, начинали с нуля. В Беларуси не было никогда ракетного производства, мы этим не занимались, это было не нужно. Мы мирная страна – мы выпускали трактора, БелАЗы, МАЗы, автобусы. Но жизнь подталкивает к тому, что каждое государство должно думать о вопросах обороноспособности. Поэтому было принято решение начинать создание своих ракет".

А.Вольфович рассказал о белорусском ракетном комплексе и его модернизации

По его словам, "мы создали свой первый оперативно-тактический ракетный комплекс совместно с Китайской Народной Республикой – "Полонез". Успешно модернизировали его уже на наших предприятиях. Это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня – 300 км. Это высокоточное оружие.

Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся об оснащении этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету".

При этом он подчеркнул, что "это все не какие-то угрозы кому-то. Мы смотрим, как наши соседи, как американцы, западные страны создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Поэтому, конечно же, нам надо успевать идти в этом направлении".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.