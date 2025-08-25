Войти
В ходе учений «Селенга-2025» военные Монголии перенимают опыт российских бойцов

Источник изображения: Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Бурятии в рамках международного российско-монгольского межвидового учения «Селенга-2025» военнослужащие Вооруженных сил Монголии приступили к освоению современных методов и способов ведения боевых действий. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.


Занятия проводятся на общевойсковом полигоне «Бурдуны», принадлежащем Восточному военному округу. Контроль за правильностью действий обучающихся осуществляют опытные инструкторы — участники специальной военной операции, которые при необходимости оперативно корректируют процесс обучения.

«Я впервые принимаю участие в учении. Здесь я узнаю много нового. Например, как правильно работать в окопе в составе малой группы и что необходимо при себе иметь из снаряжения при выполнении задачи. У инструкторов, которые нас обучают, есть боевой опыт. При обучении складывалось ощущение, как будто я попал в реальную боевую обстановку», — рассказал военнослужащий Вооруженных сил Монголии, прапорщик О.Бат-Од.

На кадрах видно, как в рамках учений военнослужащие отрабатывают штурмовые действия в окопах и зданиях, осваивают управление беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа, а также тренируются в оказании помощи условно раненным и их эвакуации в безопасные зоны. Кроме того, их обучают правильному подбору снаряжения, вооружения и медицинских средств для выполнения различных задач.

Отмечается, что в учениях задействованы штурмовая и армейская авиация, операторы беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские расчеты, танковые экипажи, мобильные группы на багги и мотоциклах, а также подразделения специального назначения обеих сторон.

19 августа в Каспийской флотилии ВМФ РФ стартовало двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) с отработкой задач по предназначению в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря. На первом этапе ЗТУ экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и вышли из пункта базирования в районы рассредоточения.

