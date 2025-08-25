США закупят для Украины 65 бронемашин, разрабатывавшихся для Афганистана

ЦАМТО, 22 августа. Армия США намерена закупить для Украины у компании Textron Systems 65 бронемашин Mobile Strike Force Vehicles (MSFV), изначально разработанных для афганской армии.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в уведомлении, опубликованном на официальном правительственном портале Sam.gov.

Согласно документу, подготовленному командованием армии США в Детройте, речь идет о трехлетнем контракте с фиксированной ценой, который планируется заключить напрямую с Textron. В пакет также войдет комплект запасных частей на один год.

Закупка будет выполнена в рамках инициативы по военной помощи Украине (USAI). По этой программе Киев получает новое вооружение, а не технику из арсеналов (складов) Минобороны США.

MSFV представляют собой четырехколесные броневики на базе модели M1117 Armored Security Vehicle. Эти машины создавались как средства быстрого реагирования для армии Афганистана и отличаются высокой противоминной защитой и устойчивостью к обстрелам.

По данным федеральной базы контрактов USAspending.gov, Пентагон уже закупал такие броневики для Кабула: в 2013 году было приобретено 135 машин на сумму 113,1 млн. долл.

Из данных Госдепартамента следует, что с февраля 2022 года Вашингтон выделил Украине 66,9 млрд. долл. военной помощи, из них 31,7 млрд. долл. – по президентской программе поставок из наличия со складов Минобороны (PDA).