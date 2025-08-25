Войти
ЦАМТО

Расходы Польши на содержание войск США в стране резко выросли

Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Jason Johnston

ЦАМТО, 22 августа. Расходы Польши на содержание войск США резко растут. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Defence24.

"Польша постепенно увеличивает расходы на инфраструктуру и содержание войск США в стране. В 2024 году они превысили миллиард злотых (более 250 млн. долл.), а в 2026 году могут составить вдвое большую сумму", – говорится в сообщении.

По данным издания, в 2024 году на инфраструктуру для американских войск в Польше было потрачено 274,5 млн. долл.

В то же время, в 2026 году Польше предстоят расходы в 290 млн. долл. только на строительство казарм и столовой в Повидзе, где размещена американская база ПРО. Кроме того, запланированы расходы на инфраструктуру для американских войск во Вроцлаве, Дравске-Поморском и Ласке.

"Общая сумма расходов составит около 500 млн. долл., или более 1,8 млрд. злотых", – говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, в 2020 году Польша заключила соглашение с США о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Соглашение предполагает, что Варшава возьмет на себя часть расходов, связанных с текущим присутствием войск США, а также обязуется расширить инфраструктуру, предназначенную для использования американскими и польскими войсками.

