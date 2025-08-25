Войти
ТАСС

Эксперт Степанов назвал пугающий военных США фрегат ВМФ "морским терминатором"

442
0
0
Спуск на воду фрегата "Адмирал Амелько", 14-08-2025
Спуск на воду фрегата "Адмирал Амелько", 14-08-2025.
Источник изображения: ОСК

"Адмирал Амелько" может выступать охотником на атомные подводные лодки противника с безопасного для себя расстояния, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Амелько" (проекта 22350) ВМФ России, спущенный на воду 14 августа, является "морским терминатором", своего рода "универсальным солдатом", способным поражать как авианосцы, так и атомные подводные лодки (АПЛ). Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Фрегаты проекта 22350 являются носителями высокоточного ракетного вооружения - не только «Калибров», но и «Цирконов». Это морской терминатор, универсальный солдат, который может выступать охотником на атомные подводные лодки противника с безопасного для себя расстояния", - сказал он.

Степанов пояснил, что фрегат проекта 22350 представляет собой модульную пусковую платформу, которая может решать задачи по выявлению и уничтожению как приоритетных объектов в прибрежной зоне, так и элементов авианосных ударных групп (АУГ), в том числе самих авианесущих крейсеров. Корабль оснащен 24 ячейками универсальных корабельных стрельбовых комплексов (УКСК), при этом фрегаты того же проекта второй серии получат 32 ячейки, а модели 22350М смогут нести не менее 48 ячеек. Эти ячейки предназначены в том числе для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" (индекс ГРАУ 3M22) с дальностью полета от 400 до 1,5 тыс. км, способных преодолеть любую бортовую и береговую систему противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО-ПВО) потенциального противника.

Кроме того, по данным эксперта, "Адмирал Амелько" оснащен передовым противолодочным комплексом "Ответ", позволяющим уничтожать АПЛ в случае их обнаружения вне радиуса действия их бортовых систем. В комплексе используется баллистическая ракета 91РЭ2, доставляющая на дальность до 40 км 324-мм торпеду МПТ-1УМ. Фрегат также несет бортовой вертолет Ка-27 с противолодочным функционалом.

По мнению Степанова, спуск на воду фрегата "Адмирал Амелько" можно рассматривать в качестве ответа на активное развертывание США эсминцев Arleigh Burke в тихоокеанской зоне с высокоточным оружием на борту - многоцелевыми крылатыми ракетами Tomahawk. "Мы видим постановку на боевое дежурство тех инструментов, которые будут обеспечивать безопасность не только нашей акватории, но и в рамках взаимодействия с военно-морскими силами наших ключевых союзников в целом обеспечивать морское патрулирование и безопасность морской навигации, в том числе торгово-экономических коммуникаций, которые пытается заблокировать коллективный Запад", - делает заключение эксперт.

Фрегат "Адмирал Амелько" 14 августа был спущен на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге. Корабль назван в честь советского флотоводца, адмирала, кандидата военно-морских наук Николая Амелько (1914-2007). Фрегат был заложен 23 апреля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Ка-27
УКСК
Компании
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
Авианосец
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России