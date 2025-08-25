Средняя снайперская винтовка СВ Австрии.

Вооруженные силы Австрии получили новую 8,6 мм среднюю снайперскую винтовку. Она дополняет ассортимент высокоточного стрелкового оружия австрийской армии. Новая винтовка имеет больший калибр и более мощный прицел, чем у известной снайперской винтовки SSG 69. С 2020 г. 8,6 мм винтовка начала поставляться в войска.

В 1969 г. австрийская компания Steyr Mannlicher разработала снайперскую винтовку SSG 69, которая затем поступила на вооружение сухопутных войск Австрии в качестве снайперского оружия. За полвека с момента внедрение SSG 69 в оружейных технологиях, а также оптике, появились многочисленные разработки, обеспечивающие большую точность. Так, прицел сталь "тоньше" (перекрестие и т. д.), а коэффициент увеличения оптики выше, чем у SSG 69. Оружие стало модульным и подгоняется к стрелку с помощью регулируемого приклада и других узлов.

Еще один аспект, который все чаще выходит на первый план – это дальность стрельбы. Новая 8,6 мм средняя снайперская винтовка Steyr 08A2 (mSSG), для гражданского использования обозначается также Steyr MSSG M1, увеличивает дальность стрельбы в сравнении с SSG 69 с 800 м до 1200 м (плюс 50 процентов).

Средняя снайперская винтовка mSSG

Средняя снайперская винтовка: калибр

На международном уровне прослеживается переход от использовавшихся ранее боеприпасов калибра 7,62х51 мм НАТО (.308) к 8,6х70 мм Lapua (.338). Калибр Lapua Magnum 8,6х70 мм характеризуется минимальным отклонением и торможением от ветра и сопротивления воздуха. Боеприпасы этого калибра отличаются очень точным изготовлением, что на больших расстояниях позволяет добиться меньшего размера круга рассеяния. Кандидаты в снайперы при стрельбе из новых mSSG 08A2 уже в ходе приемных испытаний, чтобы получить допуск к тренировкам, добиваются диаметра круга рассеяния максимум в три сантиметра на 100 м.

Сравнение калибров 7,62 и 8,6 мм

В настоящее время калибр 8,6х70 мм Lapua Magnum активно применяется оперативными подразделениями по всему миру для «дальних дистанций» (более 1000 м). Кроме того, доступен большой выбор типов боеприпасов этого калибра, используемых на международном уровне: бронебойные, для пробивания стекла или патроны с полной оболочкой. Наличие выбора боеприпасов позволяет снайперу действовать более успешно в различных сценариях.

Разработка и закупка

Снайперская винтовка mSSG Steyr 08A2 закуплена для СВ Австрии по результатам двухэтапного международного конкурса. На первом этапе интерес проявили одиннадцать производителей. На втором этапе осталось четыре претендента, из которых два из Австрии и два из Евросоюза. В конкурсе победила австрийская компания Steyr Arms (ранее Steyr Mannlicher).

Вместе с тем, австрийское происхождение имеет не только винтовка, но и прицел – который является важным компонентом снайперской системы – изготавливаемый компанией KAHLES K624i. Как и винтовка, это один из самых мощных прицелов на международном рынке. Согласно публикациям, в настоящее время он предлагает единственную в мире систему с возможностью устанавливать оптику с левой стороны без использования правой руки стрелка.

Подбор компонентов, таких как оружие, прицел или дульный тормоз находятся в тесном согласовании со снайперами Командования сил специального назначения (Jagdkommando) ВС Австрии. В результате считается, что данная система является продуктом, который в наилучшей степени соответствует желаниям снайперов и предлагает высокую полевую пригодность. В общей сложности для ВС Австрии будут закуплены 120 комплектов этой системы оружия на сумму около 1,6 млн. евро. Весь транш планируется передать снайперским подразделениям и группам пехотных батальонов и Командования СпН. Оружейные системы поставляются с обширным набором аксессуаров.

Система оружия

Изделие mSSG Steyr 08A2 – это современная снайперская винтовка, адаптируемая за счет изменения общей длины, настройки хода и усилий спускового крючка, его положения в продольном направлении и изменения положения рукоятки в соответствии с потребностями стрелка. Общая длина оружия при выдвинутом прикладе составляет 133 см, с установленным дульным тормозом – 145 см. Если приклад сложен вправо, например, для транспортировки общая длина уменьшается до 108 см.

ТТХ снайперской винтовки

Средняя снайперская винтовка mSSG Steyr 08A2 калибра 8,6 мм представляет собой многозарядную винтовку с продольно-скользящим затвором. Длина ствола составляет 69 см, или 27 дюймов с постоянной правой нарезкой канала ствола для стабилизации пули и для высокоточного поражения цели как минимум до 1 200 м. Начальная скорость пули достигает 889 м/с. Максимальная установленная дальность выстрела: 5 700 м. Боеприпасы подаются из металлического магазина емкостью 10 патронов. Вес mSSG с прицелом ZF624i и снаряженным магазином составляет около 9,25 кг. Вес оптимален для обеспечения стабильной и точной стрельбы.

Ствольная накладка с планкой Пикатини и системой Key Mod

Снайперская винтовка mSSG Steyr 08A2 имеет длинную ствольную накладку, которая на верхней поверхности оборудована планкой Пикатинни и системой крепления Key Mod на боковой поверхности. Эти варианты монтажа позволяют устанавливать различные аксессуары, такие как прибор ночного видения, тепловизор или лазерный целеуказатель.

Еще одним аксессуаром, который монтируется на прикладе, является упор в грунт, позволяющий стрелку установить оружие на грунт и направить его на цель. Это полезно, если снайпер должен долго ждать цель или если оружие требуется держать с упором в плечо. В результате винтовка всегда остается стабильной, что значительно облегчает её наведение на цель. Однако это не заменяет стандартные подушки (мешки с песком или гранулами), которые используют снайперы. Дополнительно к планке Пикатини и системе Key Mod можно крепить сошки или штатив.

Упор в грунт на прикладе

Предохранение mSSG устанавливается двумя способами: рычагом предохранителя и предохранительным колесом. Предохранитель предлагает три положения: "разблокировано", "заряжено", "на предохранении". Для снижения сигнатур выстрела используется дульный демпфер-пламегаситель. Он может быстро крепиться к дульному тормозу и снимает тепловой эффект с помощью тепловой крышки.

Таблица 1

Тактико-технические характеристики снайперской винтовки mSSG Steyr 08A2

Технические характеристики оптического прицела

Оптический прицел KAHLES K624i, называемый в ВС Австрии ÖF ZF624i, имеет непрерывно изменяемый диапазон увеличения от 6 до 24 крат. Увеличение разработано для дистанции более 1000 м. Выраженная резкость изображения с нейтральной цветопередачей дает снайперу необходимый вид для точного выстрела. Само изображение при максимальном увеличении (24х) не теряет фокус. Поле зрения прицела при шестикратном увеличении на дистанции 100 м составляет 6,8 м и уменьшается до 1,7 м на 100 м при росте увеличения до 24х (от 68 до 17 строк).

Оптический прицел KAHLES K624i

Для применения в ВС Австрии ZF624i имеет сетку (обозначение MSR/Ki) состоящую из перекрестия и прицельных марок, марок оценки расстояния и угла измерения. Сетка находится на первом уровне изображения и, таким образом, "растет" с изменениями увеличения. Это важно при оценке расстояния, поскольку расстояние между метками остается всегда одинаковым, и снайпер не должен обращать внимания на то, какое увеличение он только что выбрал.

Система прицельных марок

Метки определения расстояния позволяют стрелку измерять дальность до цели в интервале от 400 м до 1 300 м. Угол измерения состоит из двух линий, расположенных под прямым углом. Их штрих более тонкий, чем у марок оценки расстояния, что обеспечивает более точное измерение дистанции до цели. Сетка подсвечивается красным светом. Яркость подсветки регулируется стрелком в соответствии с его потребностями и условиями освещения.

Оптический прицел ZF624i корректируется метрически (0,1 MRAD - миллирадиан). Это позволяет стрелку изменять точку прицеливания, вводя необходимые поправки. Поправки на дистанции в 100 м соответствую одному сантиметру на один щелчок вниз/вверх или влево/вправо. Максимальная регулировка на дальности в 100 м составляет по высоте 2,5 м (250 щелчков), а по направлению 1,1 м (110 щелчков). Расположение регулировочной муфты оптимизировано так, чтобы настройки производить быстро, а снайпер мог не убирать стреляющую руку от оружия. Обычно она расположена на правой стороне, как и отстройка параллакса.

Передача изображения отрегулированным прицелом

На ZF624i отстройка параллакса была перемещена наверх, а регулировочная муфта на левую сторону, что приводит к более эргономичной работе с оптикой. Таким образом, в ZF624i отстройка параллакса встроена в муфту регулировки поправок по высоте. Она выполнена в конструкции шестерни. Диапазон отстройки параллакса начинается с 50 м и продолжается до бесконечности. С компенсацией параллакса, если отстройка правильная, на любом расстоянии передается резкое изображение и прицел позволяет избежать возможных ошибок цели, подобных «сланцевому» виду.

К оптике придаются несколько фильтров (ультрафиолетовый, оранжевый, желтый, сотовый и т. д.). Дополнительно, в качестве вспомогательного средства на оптический прицел можно устанавливать тактический коллиматорный прицел Aimpoint Micro T1.

По материалам ресурса truppendienst.com

