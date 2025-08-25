В России оценили эффективность гиперзвуковой «золотой пули» против ВСУ

Эксперт Кнутов: Гиперзвуковая ракета «Кинжал» не оставит ВСУ времени на реакцию

Российские аэробаллистические ракеты «Кинжал», которые используют для поражения целей на Украине, не оставляют противнику времени на реакцию. Эффективность комплекса оценил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он отметил, что гиперзвуковая ракета отличается минимальным подлетным временем. Поэтому противник не успевает среагировать на удар.

«У них есть главное достоинство — это подлетное время, плюс разрушительные способности, которые связаны не только с боевой частью, но и с кинетической энергией. Применение "Кинжалов" — это, скажем так, применение "золотой пули"», — сказал эксперт.

При получении информации о полете ракет в сторону аэродрома противник поднимает самолеты в воздух, чтобы избежать потерь техники. По словам Кнутова, «Кинжал» не оставляет времени на такие маневры.

В июле эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что ракеты «Кинжал» практически невозможно перехватить при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.