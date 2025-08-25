Разработанные Ростехом комплексы РЭБ прикроют больницы от украинских беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Российские медицинские учреждения, в первую очередь больницы и поликлиники, будут в обязательном порядке прикрыты средствами защиты от беспилотников. Соответствующее решение приняло правительство в рамках требований по антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения.

В рамках выполнения данного решения Ростех предлагает несколько стационарных комплексов, разработанных холдингом «Росэл» (Российская электроника), выпускающихся серийно и уже применяемых для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе промышленных и военных. На сегодняшний день у наших разработчиков есть что предложить.

Комплексы радиоэлектронной борьбы из линейки «СЕРП» предназначены для борьбы как с одиночными дронами, так и многочисленными целями. Комплекс создает купол безопасности над объектом, работая на 13 частотах. Антидроновый комплекс «Радон-О» способен обнаруживать, захватывать, сопровождать и подавлять беспилотники. Применяется для прикрытия крупных объектов.

Также Ростех предлагает пассивный трехкогерентный локатор, обнаруживающий беспилотники, оставаясь при этом незаметным. Он может применяться даже в условиях плотной городской застройки, которая не является для него помехой. А для медицинского транспорта — мобильный комплекс «ПРЕС».

В последнее время противник все чаще бьет беспилотниками по гражданским объектам, в том числе медицинским, учреждения здравоохранения в приграничной зоне давно уже должны были быть прикрыты комплексами РЭБ. Абсолютной защитой это не станет, но какое-то количество дронов до них не долетит.