ЦАМТО

В Бельгию доставлен первый БЛА MQ-9B "СкайГардиан"

Фото: beldefnews.mil.be

ЦАМТО, 22 августа. Минобороны Бельгии сообщило о доставке 18 августа на авиабазу "Флоренн" первого беспилотного летательного аппарата MQ-9B "СкайГардиан".

В качестве иллюстрации в пресс-релизе были опубликованы фотографии ящиков с оборудованием, выгружаемых из самолета ВТА A-400M ВВС Бельгии.

Минобороны заявило, что поставка является важным шагом для ВВС Бельгии и укрепит оборонительный потенциал ВС страны. По заявлению военного ведомства, MQ-9B предназначены для ведения разведки и повысят возможности Бельгии в данной сфере. Они также будут обеспечивать безопасность национального воздушного пространства и участвовать в совместных операциях НАТО.

БЛА MQ-9B "СкайГардиан" может применяться в любом регионе мира, а международное сотрудничество, например, с Великобританией, будет способствовать обмену опытом и снижению затрат.

На текущий момент 6 пилотов, 6 операторов разведоборудования и шесть координаторов разведопераций прошли подготовку в США. В ходе первого этапа, завершившегося в июне, они изучили принципы работы наземной станции управления (НСУ) и станции разведки, порядок действий в чрезвычайных ситуациях, а также предназначение каждой системы на борту MQ-9B. Бельгийские расчеты также управляли MQ-9B в серии полетов над Калифорнией. Второй этап обучения, включающий тактическую подготовку, пройдет на базе ВВС Великобритании "Уоддингтон".

Приемочные испытания в США первого MQ-9B были завершены 22 июля, после чего он был разобран и доставлен в Бельгию на борту A-400M. Министерство обороны Бельгии ожидает, что сборка БЛА во Флоренне займет три-четыре недели. Официальная презентация MQ-9B запланирована на 23 сентября.

MQ-9B будут эксплуатироваться 2-й эскадрильей "Комета" ВВС Бельгии, которая была восстановлена для обеспечения эксплуатации этих БЛА.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B "СкайГардиан", 12 стационарных сертифицированных наземных станций управления, мультиспектральных систем AN/DAS-4, РЛС AN/APY-8 "Линкс", другого оборудования и услуг стоимостью до 600 млн. долл.

В августе 2020 года командование ВВС США заключило с GA-ASI начальный контракт на поставку ВС Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9B, двух сертифицированных наземных станций управления, запасных частей и вспомогательного оборудования. Работы предполагалось завершить к 31 марта 2024 года, однако реализация проекта затянулась.

Летные испытания первого БЛА начались на предприятии General Atomics Aeronautical Systems Inc. в Эль-Мираж (шт.Калифорния) в феврале 2025 года.

На текущий момент профинансирована покупка двух комплексов БЛА "СкайГардиан", однако согласно утвержденному правительством страны в июле планирующему документу "Стратегическое видение Бельгии до 2025 года", на 2027 год запланировано приобретение третьего БЛА. На эти цели предполагается выделить 254 млн. евро.

