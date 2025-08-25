SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B

Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома в штате Флорида в пятницу в 23:50 по местному времени (06:50 мск субботы)

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила запуск экспериментального беспилотного космического аппарата X-37B на околоземную орбиту. Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета-носитель Falcon-9 с X-37B стартовала с космодрома в штате Флорида в пятницу в 23:50 по местному времени (06:50 мск субботы). Это восьмая миссия аппарата этого типа. По данным Космических сил США, в ходе полета будут проведены испытания лазерной связи параллельно с задействованием коммерческих спутниковых сетей на низкой околоземной орбите. Планируется также протестировать квантовый инерциальный датчик (высокоточный навигационный прибор).

X-37 разработан корпорацией Boeing. Имеет взлетную массу почти 5 тонн, достигает 8,9 м в длину и 2,9 м в высоту. Размах небольших треугольных крыльев составляет 4,5 м. Оборудован панелями солнечных батарей, которые при развертывании на орбите служат источником электроэнергии. Согласно данным Пентагона, космоплан предназначен для полетов на высоте от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиту и маневрировать. Может выполнять разведывательные задачи, доставлять небольшие грузы в космос, удобен для испытания новых приборов, которые можно применять, к примеру, на спутниках-шпионах.

Американские СМИ неоднократно отмечали высокий уровень секретности этой программы. Некоторые эксперты видели в X-37B прототип будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать и при необходимости выводить из строя вражеские спутники, а может быть, и наносить ракетно-бомбовые удары с орбиты. Пентагон это отрицал, заверяя, что аппарат - лишь "платформа для проверки новых технологий".