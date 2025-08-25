Главком Моисеев проверил ход учений по видам обеспечения ВМФ на Балтийском флоте

К мероприятиям привлечены около 1 тыс. военнослужащих Балтфлота и до 100 единиц вооружения, военной и спецтехники

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объединения и соединения Военно-морского флота (ВМФ) РФ приступили к проведению плановых специальных учений по видам обеспечения, проводимых под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе учений в зоне ответственности Балтийского флота были развернуты учебные точки, на которых военнослужащие в максимально приближенной к боевой обстановке отрабатывают различные элементы по организации всех видов обеспечения. К мероприятиям привлечены около 1 тыс. военнослужащих Балтфлота и до 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"В ходе учения главнокомандующий ВМФ оценил действия личного состава служб материально-технического обеспечения флота и частей морской авиации по оперативному восстановлению аэродрома после применения по нему средств поражения условного противника", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что один из этапов был посвящен защите аэродрома от ударов беспилотных летательных аппаратов с применением комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Также были продемонстрированы возможности по организации оперативной подготовки авиационной техники для вывода ее из-под удара.

В рамках морского этапа учений была проведена оценка действий дежурных сил флота и подразделений противоподводно-диверсионной обороны. "Военнослужащие подразделений ПДСС продемонстрировали навыки по обнаружению и захвату группы подводных диверсантов, а также применению FPV-дронов для уничтожения безэкипажных катеров условного противника", - уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, тыловые подразделения флота развернули временные пункты снабжения, включая полевые склады горюче-смазочных материалов, склады вещевого и продовольственного обеспечения, а также полевые кухни и цеха по выпечке хлеба.