Эксперт Степанов: военных Эстонии могут привлечь к обслуживанию техники Киева

Военнослужащие ВС Эстонии
Военнослужащие ВС Эстонии.
Источник изображения: Минобороны Эстонии

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС также рассказал, что эстонская компания по производству БПЛА Threod Systems рассматривает возможность продажи своих аппаратов с целью удовлетворения спроса на дроны в условиях конфликта на Украине

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Военный потенциал Эстонии более чем скромен, поэтому можно предположить, что специалистам, о готовности отправить роту которых на Украину недавно заявил официальный Таллин, будет отведена роль обслуживания эстонской же техники, поставляемой в пользу киевского режима. Таким предположением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Единственное, на что сегодня способен Таллин, - это на публичные декларации милитаристского содержания и направление небольшой группы инструкторов для сопровождения отдельных видов техники, таких как наземные роботизированные платформы, а также различные типы беспилотников, которые поставляются Киеву по каналам эстонских производителей", - сказал он.

Степанов пояснил, что общая численность Вооруженных сил Эстонии составляет порядка 7,7 тыс. человек, около 2 тыс. из которых проходят срочную службу. Поэтому вопрос их боеготовности, а также возможности развертывания в рамках коллективного зарубежного контингента от "коалиции желающих" представляется "крайне сомнительным". При этом старая Европа и ключевые европейские игроки опасаются прямого втягивания в возможное противостояние с Вооруженными силами РФ. "Высока вероятность того, что младонатовские представители, которые больше всего бравируют и являются хедлайнерами общеевропейской русофобии, будут подталкиваться ближе к краю того обрыва, который грозит разрастанием конфликта и переводом его на балтийское направление", - добавил эксперт.

Он также рассказал, что эстонская компания по производству беспилотных летательных аппаратов Threod Systems рассматривает возможность продажи своих изделий с целью удовлетворения спроса на дроны в условиях конфликта на Украине. Кроме того, основанный на эстонском капитале центр продаж и разработки дронов Meridein Grupp планирует запустить в странах Балтии крупный завод по производству дронов с первоначальной мощностью до 2 тыс. единиц в сутки. Соответственно, полагает эксперт, для потенциального обслуживания данной техники, а также в качестве операторов наземных платформ и могут быть задействованы эстонские специалисты в рамках украинского конфликта. 

