ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет

Фото: Ross Parmly / Unsplash
ОАК запатентовала конструкцию самолета, схожего с Boeing 787-9 Dreamliner

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС). Об этом сообщает ТАСС.

В базовой версии вместимость самолета — 281 пассажир, однако предусматривается как укороченная, так и удлиненная версия. Наиболее близким к разработке является Boeing 787-9 Dreamliner, однако он имеет преимущества по эксплуатационным расходам.

Самолет предназначен для перевозки пассажиров, багажа и дополнительной платной нагрузки. В документе указывается, что самолеты семейства могут выполнять перелеты дальностью 13 600 километров, 12 000 километров и 10 300 километров, в том числе над океанами и безориентирной местностью.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Рф развивает собственный гражданский авиапром с невиданной скоростью, по этому параметру она превосходит западных конкурентов.

1 комментарий
№1
25.08.2025 15:38
Boeing 787-9 уже 11 лет на работает линиях, да ещё экономичней, чем запатентованный ОАК.
Так чем, собственно, гордиться и хвалиться?
Да и вообще сравнивать летающее с бумагой (проектом) ...
Хотите оставить комментарий?
