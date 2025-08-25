Президент РАН Красников рассказал об энергомощности РОС для экспериментов

Для экспериментов на Российской орбитальной станции будет в 10 раз больше энергомощности, чем на МКС, отметил глава РАН

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уровень энергетического обеспечения экспериментов на Российской орбитальной станции (РОС) составит до 50 кВт в то время, как на МКС на он достигает 5-7 кВт. Об этом сообщил в интервью "Известиям" президент РАН Геннадий Красников.

По его словам, в проекте новой станции предусмотрены два научных модуля: один из них для медико-биологических исследований и второй - для широкого профиля. Научными организациями готовятся предложения по программам экспериментов на РОС, на чьей основе затем формируются конструкция и техническое наполнение модулей.

"Вместе с тем преимущество будущей станции не только в специализированных модулях. Важно, что она даст иной уровень энергетики. В отличие от МКС, где на эксперименты выделяют 5-7 кВт, на РОС на эти цели будет направлено до 50 кВт, что откроет более широкие перспективы научных исследований", - отметил глава РАН.

Красников допускает возможность ориентировочных сроков по созданию модулей, но они привязаны к графику строительства самой станции.

Сейчас в РФ идут работы над перспективной Российской орбитальной станцией. Долгое время озвучивались планы запустить РОС на полярную орбиту с наклонением около 97 градусов. Это позволило бы наблюдать с борта всю территорию РФ и стратегически важный Севморпуть, но вместе с тем принесло бы новые риски, связанные с радиацией и другими факторами.