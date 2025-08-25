Войти
Вестник Мордовии

Большая ракета ВСУ "Фламинго" удивила петлями от шкафов и моторами от Л-39

Источник изображения: Фото: "Военный обозреватель", Lostarmour

В социальных сетях вновь появились материалы о новой крылатой ракете "Фламинго", которая, как хвастают на Украине, способна бить на 3000 километров. В размещенных роликах были показаны кадры испытательных стартов. Создается впечатление, что ракеты, хоть и взлетали, но никуда не попадали.

Также представлен репортаж с предприятия, где ведется сборка этого "чудо-оружия". Многих удивило невысокое качество и то, что отдельные элементы открываются при помощи петель, которые очень похожи на мебельные. Как все это будет держаться в полете при заявленной скорости в 950 километров в час, большая загадка.

Источник изображения: Фото: "Военный обозреватель", Lostarmour

Также, как сообщается в телеграм-канале "Воевода вещает", на эти ракеты, вероятно, устанавливают двигатели АИ-25ТЛ(ТЛШ), применявшиеся на чехословацких учебно-боевых самолетах Л-39, большое количество которых оставалось на территории бывшего Советского Союза, в том числе и на Украине. Поэтому запасы двигателей должны быть огромными. То, что у них может быть полностью выработан ресурс, не важно. Полет "Фламинго" рассчитан на пару-тройку часов.

Конечно, такие крылатые ракеты из-за внушительных размеров и большой заметности легко смогут обнаружить и поразить наши средства противовоздушной обороны, и в то же время будет сделано все, чтобы уничтожить сами площадки, где изготавливается это оружие.

Источник изображения: Фото: "Военный обозреватель", Lostarmour

Роман Катков

  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
L-39
Л-39
