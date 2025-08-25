Войти
Известия.ru

Устойчивое прикрытие: наземные дроны начали применять для защиты артиллерии

480
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Беспилотные платформы со средствами РЭБ дежурят на огневых позициях, подавляя вражеские БПЛА и спасая жизни бойцов орудийных расчетов

Артиллерию взяли под защиту роботы. Наземные дроны со средствами радиоэлектронной борьбы дежурят возле гаубиц на огневых позициях и подавляют каналы управления вражеских беспилотников. Эксперты отмечают, что такие системы не только обеспечивают безопасность артиллеристов, но и позволяют не рисковать жизнями специалистов РЭБ.

Как внедряется новая тактика применения роботов

В артиллерийских соединениях освоили новое применение наземных беспилотников. Когда гаубицы занимают огневые позиции и ведут огонь, рядом с ними несут дежурство роботизированные комплексы на гусеничном шасси со средствами РЭБ на борту, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Они блокируют частотные диапазоны, используемые операторами вражеских FPV-дронов. Благодаря этому сигнал с этих дронов не передается операторам, и тем самым обеспечивается безопасность артиллеристов.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Источник изображения: iz.ru

Аппарат дежурит всё время, пока подразделение выполняет боевую задачу. Комплекс управляется дистанционно.

— Это перспективная тактика, потому что это мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, мобильный, который может перемещаться вместе с батареей и, соответственно, обеспечивать разведку аппаратов, которые находятся в воздухе рядом с подразделением и угрожают ему, а кроме того, еще и гасить их, воздействовать, организовывать радиоэлектронное подавление, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, средства РЭБ можно разместить на самих самоходных артиллерийских установках, но они потребляют электроэнергию и требуют места.

— В любом случае, это будет определенный эрзац. А если это наземный дрон, то он имеет максимум мобильности, максимум защиты и не стесняет артиллеристов, а только обеспечивает им оборону. Он не требует участия человека и автоматом обеспечивает зонтик над артиллерийской батареей, — заключил эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Источник изображения: iz.ru

Эксперт Вадим Козюлин отметил, что роботизированная система заменяет человека и, таким образом, спасает жизни бойцов.

— В принципе, я думаю, сотни, а то и тысячи комбинаций могут быть для использования дронов. Но все они требуют реальной проверки. Только практика покажет, какие идеи приживутся, а какие отомрут, — уверен эксперт.

Как развиваются роботизированные платформы

23 апреля президент Владимир Путин дал поручение ускорить производство безэкипажных катеров, робототехнических комплексов и боевых лазеров. У России уже есть наработки в этой сфере, в частности готовы целые комплексы, отметил глава государства.

Ранее «Известия» рассказывали о разработках в области роботизированных систем. Электрическая установка разминирования «Челнок» смонтирована на базе беспилотной вездеходной платформы на электротяге. Машина использует шины низкого давления и в некоторых моментах позволяет проезжать по минному полю, на котором установлены мины с контактными взрывателями. «Челнок» развивает скорость до 50 км/ч и до 5 км/ч на воде, имеет запас хода от 30 км, массу — 1,3 т. Смонтированная на платформе установка разминирования может забрасывать почти 1,4 т взрывчатки на расстояние до 440 м, тем самым проделывая проходы в минных полях.

Электрическая установка разминирования «Челнок»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Робототехнический комплекс для минирования «Кактус» может нести платформу для установки мин или транспортную платформу доставки-эвакуации. При массе 80 кг он может перевозить до 200 кг груза. За счет уникальной подвески комплекс способен преодолевать препятствия выше самой гусеницы.

Наземный робототехнический комплекс Су-6 может нести турель для противотанковой управляемой ракеты, автоматического гранатомета, пулемета.

«Известия» также наблюдали за испытаниями специальной роботизированной платформы для разминирования, она изготовлена на базе коммерческого погрузчика. Ее задача — подготовить местность перед началом работы саперов. Эти легкие роботы при помощи роторного механизма перемалывают грунт на глубину около 10 см, уничтожая при этом и растительность.

Разработчики рассчитывают, что новая роботизированная техника в 10–20 раз повысит эффективность процесса и скорость разминирования, а самое главное — будет максимально обеспечивать безопасность саперов.


Роман Крецул

Андрей Федоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России