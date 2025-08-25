Устойчивое прикрытие: наземные дроны начали применять для защиты артиллерии

Беспилотные платформы со средствами РЭБ дежурят на огневых позициях, подавляя вражеские БПЛА и спасая жизни бойцов орудийных расчетов

Артиллерию взяли под защиту роботы. Наземные дроны со средствами радиоэлектронной борьбы дежурят возле гаубиц на огневых позициях и подавляют каналы управления вражеских беспилотников. Эксперты отмечают, что такие системы не только обеспечивают безопасность артиллеристов, но и позволяют не рисковать жизнями специалистов РЭБ.

Как внедряется новая тактика применения роботов

В артиллерийских соединениях освоили новое применение наземных беспилотников. Когда гаубицы занимают огневые позиции и ведут огонь, рядом с ними несут дежурство роботизированные комплексы на гусеничном шасси со средствами РЭБ на борту, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Они блокируют частотные диапазоны, используемые операторами вражеских FPV-дронов. Благодаря этому сигнал с этих дронов не передается операторам, и тем самым обеспечивается безопасность артиллеристов.

Аппарат дежурит всё время, пока подразделение выполняет боевую задачу. Комплекс управляется дистанционно.

— Это перспективная тактика, потому что это мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, мобильный, который может перемещаться вместе с батареей и, соответственно, обеспечивать разведку аппаратов, которые находятся в воздухе рядом с подразделением и угрожают ему, а кроме того, еще и гасить их, воздействовать, организовывать радиоэлектронное подавление, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, средства РЭБ можно разместить на самих самоходных артиллерийских установках, но они потребляют электроэнергию и требуют места.

— В любом случае, это будет определенный эрзац. А если это наземный дрон, то он имеет максимум мобильности, максимум защиты и не стесняет артиллеристов, а только обеспечивает им оборону. Он не требует участия человека и автоматом обеспечивает зонтик над артиллерийской батареей, — заключил эксперт.

Эксперт Вадим Козюлин отметил, что роботизированная система заменяет человека и, таким образом, спасает жизни бойцов.

— В принципе, я думаю, сотни, а то и тысячи комбинаций могут быть для использования дронов. Но все они требуют реальной проверки. Только практика покажет, какие идеи приживутся, а какие отомрут, — уверен эксперт.

Как развиваются роботизированные платформы

23 апреля президент Владимир Путин дал поручение ускорить производство безэкипажных катеров, робототехнических комплексов и боевых лазеров. У России уже есть наработки в этой сфере, в частности готовы целые комплексы, отметил глава государства.

Ранее «Известия» рассказывали о разработках в области роботизированных систем. Электрическая установка разминирования «Челнок» смонтирована на базе беспилотной вездеходной платформы на электротяге. Машина использует шины низкого давления и в некоторых моментах позволяет проезжать по минному полю, на котором установлены мины с контактными взрывателями. «Челнок» развивает скорость до 50 км/ч и до 5 км/ч на воде, имеет запас хода от 30 км, массу — 1,3 т. Смонтированная на платформе установка разминирования может забрасывать почти 1,4 т взрывчатки на расстояние до 440 м, тем самым проделывая проходы в минных полях.

Робототехнический комплекс для минирования «Кактус» может нести платформу для установки мин или транспортную платформу доставки-эвакуации. При массе 80 кг он может перевозить до 200 кг груза. За счет уникальной подвески комплекс способен преодолевать препятствия выше самой гусеницы.

Наземный робототехнический комплекс Су-6 может нести турель для противотанковой управляемой ракеты, автоматического гранатомета, пулемета.

«Известия» также наблюдали за испытаниями специальной роботизированной платформы для разминирования, она изготовлена на базе коммерческого погрузчика. Ее задача — подготовить местность перед началом работы саперов. Эти легкие роботы при помощи роторного механизма перемалывают грунт на глубину около 10 см, уничтожая при этом и растительность.

Разработчики рассчитывают, что новая роботизированная техника в 10–20 раз повысит эффективность процесса и скорость разминирования, а самое главное — будет максимально обеспечивать безопасность саперов.

