TNI: фрегат "Адмирал Амелько" вызывает беспокойство у стратегов США

Россия стремительно наращивает использование отечественных технологий в условиях серьезных геополитических изменений, пишет The National Interest. Совсем недавно был спущен на воду суперсовременный фрегат "Адмирал Амелько" — грозный флагман, оснащенный гиперзвуковыми ракетами типа "Оникс" и "Калибр".

Брэндон Вайхерт

Предназначенный для Тихоокеанского флота фрегат "Адмирал Амелько" усилит военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне нарастающей напряженности с НАТО и региональными державами.

Российский фрегат проекта 22350, больше известный как фрегат типа "Адмирал Горшков" — это очередной логичный шаг в российской программе модернизации надводного флота. Такие многоцелевые фрегаты с ракетным вооружением предназначены для расширения океанских возможностей России и могут выполнять большой круг задач — от противолодочной борьбы до нанесения ударов на большие расстояния. "Адмирал Амелько" занимает особое положение в своем классе, будучи пятым кораблем этого проекта и первым, прошедшим значительную модернизацию, включая увеличение ракетного потенциала.

Спущенный на воду 14 августа на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге "Адмирал Амелько" должен войти в состав Тихоокеанского флота к 2027 или 2028 году. Он усилит морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе. Фрегат назван именем выдающегося советского флотоводца адмирала Николая Амелько и является олицетворением стремления России к использованию отечественных технологий в условиях серьезных геополитических изменений.

Российские фрегаты проекта 22350

Фрегаты проекта 22350 были задуманы в начале 2000-х годов как замена устаревшим судам советской эпохи, таким как корабли типа "Неустрашимый" и "Буревестник". Проект фрегата, утвержденный в 2003 году Северным проектно-конструкторским бюро, нацелен на создание многофункциональных боевых кораблей, способных действовать в удаленных морях и океанской зоне. Несмотря на задержки, вызванные проблемами с силовой установкой после аннексии Крыма в 2014 году, когда Украина прекратила поставки турбин, Россия разработала отечественные альтернативы, добившись продолжения программы. К 2027 году планируется создать 10 кораблей этого типа. Данные фрегаты должны стать основой надводного флота России.

Реализация проекта 22350 началась со строительства головного корабля "Адмирал Горшков", заложенного в 2006 году и вошедшего в состав флота в 2018-м после продолжительных испытаний. При создании последующих кораблей данного проекта, таких как "Адмирал Касатонов" (2020 г.) и "Адмирал Головко" (2023 г.), был учтен опыт оперативного использования в Средиземноморье и на Атлантике. Проект был модернизирован, в частности, в 2023 году на кораблях решили установить гиперзвуковые ракеты "Циркон", что усилило их ударные возможности в борьбе с наземными и морскими целями.

Характеристики кораблей проекта 22350

Год ввода: 2018

Количество построенных кораблей: 3 (запланировано 10 кораблей данного проекта)

Длина: 135 м

Ширина: 16 м

Осадка: 4,5 м

Водоизмещение: 4 500 т (стандартное), 5 400 т (полное)

Скорость хода, полная: 29,5 узла (34 мили в час)

Дальность плавания: 4 850 миль на 14 узлах

Автономность плавания: 30 суток

Экипаж: 210 человек (включая летно-технический состав морской авиации)

Об "Адмирале Амелько"

Фрегат заложили 23 апреля 2019 года, и это был модернизированный вариант. Изменения связаны с современными угрозами. Для усиления огневой мощи были увеличены ячейки системы вертикального пуска. При реализации проекта возникли препятствия, такие как санкции, что потребовало самостоятельной разработки силовых установок. Сейчас корабль оснащен главной энергетической установкой с дизель-газотурбинными агрегатами М55Р НПО "Сатурн" полностью российского производства. Благодаря этим усовершенствованиям "Адмирал Амелько" стал более мощным кораблем по сравнению с предшественниками.

Что касается конструкции корабля, то у этого фрегата есть характеристики малозаметности, призванные уменьшить эффективную площадь рассеяния и затруднить обнаружение. На корабле имеется вертолетная палуба и ангар для вертолетов Ка-27, Ка-29 или Ка-31, что позволяет вести противолодочную борьбу и разведку. Современная электроника, такая как АФАР "Полимент" и система боевого управления "Сигма", обеспечивают превосходное владение обстановкой.

Фрегат "Адмирал Амелько" отличает усовершенствованное вооружение. Там имеется 24 ячейки вертикальных пусковых установок универсального ракетного комплекса УКСК для крылатых ракет "Калибр", гиперзвуковых ракет "Оникс" и "Циркон", а также противолодочных ракет "Ответ". На предыдущих кораблях таких установок было 16. Кроме того, в 32 ячейках вертикальных пусковых установок "Редут" размещаются зенитные ракеты серии 9M96 для противовоздушной обороны. Защиту на близком расстоянии обеспечивает 130-мм морская пушка А-192М, 30-мм автоматический зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Палаш" с вращающимися орудиями и торпедные аппараты "Пакет-НК".

Эти огневые средства позволяют фрегату эффективно вести боевые действия с подводными лодками, надводными кораблями, авиацией и наземными целями. Комплексы радиоэлектронной борьбы и противодействия, такие как 5П-42 "Филин", еще больше повышают живучесть фрегата. По сути дела, "Адмирал Амелько" — это плавучий арсенал, предназначенный для демонстрации силы в спорных водах.

Что делает Россия в Индо-Тихоокеанском регионе?

Фрегаты проекта 22350, такие как "Адмирал Амелько", чрезвычайно важны для обороны флота, поддержки морского десанта и нанесения ударов по противнику. Войдя в состав Тихоокеанского флота, он усилит военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне нарастающей напряженности с НАТО и региональными державами. Применение кораблей этого типа в боевых действиях, например, для оказания поддержки в Сирии, продемонстрировало его реальную полезность.

В стратегическом плане модернизация фрегата "Адмирал Амелько" свидетельствует о том, что Россия приспосабливается к условиям гиперзвуковой войны и многодоменных операций. Будучи частью общей модернизации, она вносит свой вклад в реализацию российской стратегии ограничения и воспрещения доступа и манёвра, сдерживая вероятного противника на ключевых театрах военных действий.

Имея улучшенную конструкцию и вооружение, "Адмирал Амелько" не только усиливает оборону на морских рубежах, но и демонстрирует приверженность России военно-морским инновациям в сегодняшнем многополярном мире.

Об авторе:

Брэндон Вайхерт — старший редактор по вопросам национальной безопасности в журнале The National Interest, один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг, таких как "Побеждая в космосе. Как Америка остается сверхдержавой" (Winning Space: How America Remains a Superpower), "Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь" (Biohacked: China’s Race to Control Life) и "Теневая война: Иран в погоне за превосходством" (The Shadow War: Iran’s Quest for Supremacy). Недавно вышла его новая книга "Рукотворная катастрофа. Как Запад потерял Украину" (A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine).