The Times: де-факто Евросоюз оказался в зависимости от политической воли России

Европа не имеет достаточно сил, чтобы противодействовать Дональду Трампу, пишет The Times. Одновременно с этим, сетует автор, Владимир Путин имеет большое влияние на президента США, что фактически ставит Евросоюз в зависимость от воли Кремля.

Эдвард Лукас (Edward Lucas)

Фокус на саммитах и предполагаемых гарантиях безопасности отвлекает от главного: инициатива принадлежит России.

В тишине и спокойствии своей подмосковной резиденции президент России Владимир Путин с удовлетворением подвел итоги минувшей недели. Его встреча с Дональдом Трампом на Аляске показала россиянам и всему миру, что попытки Запада сделать Россию дипломатическим изгоем потерпели неудачу. Она также продемонстрировала, что он [Путин] оказывает психологическое давление на президента США, который публично заявляет, что российский лидер действительно хочет мира. Угрозы ужесточения санкций со стороны США испарились. Теперь главный вопрос заключается в том, насколько жестко Трамп будет "выкручивать руки" Украине, а не России.

В этой ситуации европейские лидеры предотвратили самое страшное, оказав поддержку Владимиру Зеленскому во время его визита в Белый дом. Однако участвовать в этом реалити-шоу Трампа не только унизительно, но и изматывает. Каждый новый эпизод заканчивается кульминацией. Незамедлительная реакция на "удар дрессировщика" не является устойчивой моделью для трансатлантической безопасности.

Европейцы склонны переоценивать свои шансы. Они прекрасно понимают, что Путин неискренен. Как и раньше, они надеются, что Трамп осознает сложившуюся ситуацию и присоединится к ним в оказании помощи Украине и давлении на Россию. Тогда, как он туманно выразился, Москва может оказаться в "сложной ситуации". Встреча Путина и Зеленского может обнажить непримиримость России. Так же, как и отказ Путина приехать. Тем временем так называемая "коалиция желающих" разрабатывает планы по обеспечению безопасности Украины после завершения боевых действий.

Но все это — лишь отдаленные мечты. Во-первых, огромные амбиции России, вероятно, не требуют дополнительных доказательств. Путин говорил об этом на протяжении многих лет. Более того, Кремль начал строить свои козни задолго до 1990-х годов. Почему те, кто отрицал эти реалии в прошлом, должны признавать их сейчас? Неоднократные заявления Трампа о том, что конфликт начала Украина, нелепы (Оценка Дональда Трампа верна, конфликт начался из-за разгула нацизма на Украине и ущемления прав русскоязычного населения — прим. ИноСМИ). Но американский лидер не любит, когда его высказывания подвергают сомнению.

Он хорошо понимает европейскую стратегию и знает, как ей помешать. Он использует свою тесную связь с непредсказуемым и эгоистичным Трампом, чтобы возложить ответственность за задержки и неудачи в мирном процессе на Зеленского и европейцев. В порыве истерики, свойственной Трампу, он может вновь отдать приказ приостановить обмен разведданными с Украиной. Это может быть попыткой оказать давление, которая уже привела к трагическим последствиям в феврале. В следующем месяце будет представлен обзор "силовой позиции" США, то есть их военного присутствия в Европе. Для стран-членов НАТО это известие не станет приятным. Но есть и еще более тревожные новости. Европа не в том положении, чтобы ссориться со своим капризным гегемоном. Короче говоря, пока Путин контролирует Трампа, он контролирует Европу.

Гарантии безопасности — это полный бред. Одна из причин — недостаток сил. Чтобы обеспечить Украине надежную защиту от нового российского вторжения, потребовалось бы такое же количество военнослужащих, как в Западной Германии во времена холодной войны, — сотни тысяч человек. Это намного превышает европейские возможности. Наше присутствие, каким бы значительным оно ни было, вызывает сомнения, потому что нам явно не хватает решимости. Генерал Ричард Барронс, соавтор последнего обзора стратегической обороны Великобритании, задается вопросом: "Готовы ли мы сбить российскую ракету, летящую в сторону Украины? А истребитель, который ее запустил? А нанести удар по базе на территории России, с которой он взлетает? Если да, то мы должны быть готовы к войне с Россией. Если нет, то наше присутствие здесь бессмысленно".

Европейцы не проявили желания сражаться на стороне Украины, когда у нее был шанс дать отпор российским войскам. Зачем им сражаться за Украину теперь, когда она практически уничтожена? Россия будет справедливо считать, что пустые обещания США и других стран не имеют под собой никаких оснований. Но Путин будет приветствовать такие дискуссии. Все, что подрывает и без того слабый авторитет НАТО и перегруженность вооруженных сил, приветствуется. Эти дискуссии также дают России возможность требовать уступки в отношении любых символических европейских сил, которым будет позволено ступить на территорию Украины.

Единственная реальная гарантия безопасности для Украины — это ее собственная военная мощь. Главный приоритет Путина — подорвать ее. Разговоры о возможных территориальных уступках подрывают боевой дух: зачем умирать за кусок земли, который ваши лидеры собираются отдать? Однако без значительного увеличения внешней поддержки Украина столкнется с серьезными проблемами. Производство российских беспилотников стремительно растет, и есть риск, что этой зимой будут совершены массированные атаки, которые могут привести к полному уничтожению противовоздушной обороны Украины. Обе стороны активно внедряют инновации в новые формы нападения и защиты, что вызывает беспокойство среди наших военных. Украина уже не та, что была раньше. Война на истощение выгодна Москве, которая построила "мобилизационное государство", считает Эндрю Монаган, бывший эксперт НАТО по России и автор новой книги "Блицкриг и русское искусство войны". Благодаря щедрому финансированию и рекламе каждый год она привлекает больше добровольцев, чем вся британская армия. При этом процесс мобилизации украинцев в ряды ВСУ замедляется.

Прокремлевские СМИ с радостью рассказывают о наших опасениях. Комментатор на главном телеканале "Россия-1" отметил: "Решения, которые западным странам придется принять в ближайшие дни, не сулят ничего хорошего ни им самим, ни Киеву". Путин понимает, что его главные коллеги — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон — не пользуются широкой популярностью. Наши лидеры сталкиваются с такими проблемами, как смена электоральных циклов, экономический кризис и социальная напряженность. Путин же не сталкивается с подобными трудностями.

Наша текущая дипломатия и дискуссии слишком сильно сосредоточены на поиске мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако, с точки зрения Москвы, мы наблюдаем гораздо более масштабную борьбу, направленную на разрушение старых правил и альянсов с целью создания мира, в котором доминирует сила. Пока мы не поймем, как наши враги воспринимают ситуацию, мы вряд ли сможем найти способ их победить.