Лихачев заявил о будущем совершенствовании ядерного щита России

Лихачев оценил необходимость модернизации ядерного щита России

Глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность усиления ядерного потенциала страны в условиях возросших внешних угроз.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о необходимости дальнейшего развития ядерного щита России из-за серьезных вызовов безопасности, передает РИА "Новости".

По его словам, нынешняя геополитическая ситуация характеризуется колоссальными угрозами для существования страны.

Лихачев отметил: "Сейчас, в текущем моменте геополитики, – время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, – это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться".

Также он напомнил, что Росатом ежегодно полностью выполняет государственный оборонный заказ в сфере ядерного оружия.

Дмитрий Зубарев