Адаптированы к условиям Африки и Ближнего Востока: ВСУ получат ещё 50 французских бронеавтомобилей Bastion

Источник изображения: topwar.ru

Бельгийская оборонная компания John Cockerill Defense поставит украинской армии еще 50 французских бронеавтомобилей ACMAT Bastion. Таким образом, общее количество таких машин в ВСУ вырастет до 61 единицы. Ранее французский производитель автомобильной техники Arquus Defense уже передал Киеву первую партию бронеавтомобилей Bastion на шасси VLRA, прошедших полный цикл испытаний.

Планы по поставке первых 11 бронеавтомобилей компания обнародовала еще в апреле 2023 года. При этом их поставка ВСУ должна была состояться в июле 2024 года, однако отправка бронетехники была заморожена из-за отсутствия соответствующего французско-украинского межправительственного соглашения.

В отчете о поставках указывается, что в рамках контракта предусматривается продолжение поставок этой техники в украинскую армию. Кроме того, компания Texelis подписала с неназванным украинским оборонным партнером меморандум о совместной разработке линейки бронеавтомобилей. В качестве основы будет использовано шасси Celeris, используемое в бронеавтомобилях французской армии. Представители компании отмечают, что Arquus Defense может произвести для Украины до сотни дополнительных машин.

Французский многоцелевой бронеавтомобиль Bastion, который также классифицируется как бронетранспортер, поставляется преимущественно в страны Африки и Ближнего Востока. Поскольку Bastion разрабатывался, прежде всего, для французского спецназа, действующего в африканских странах, этот бронеавтомобиль полностью адаптирован к климатическим условиям Африки и Ближнего Востока.